https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-stambule-proshla-premera-baleta-lazgi-25541558.html
В Стамбуле прошла премьера балета лазги
В Стамбуле прошла премьера балета лазги
Премьера национального балета “Лазги — танец души и любви” прошла в Стамбуле. По словам Саиды Мирзиёев, на следующей недели ее ждут в Бурсе.
2022-06-22T15:34+0500
2022-06-22T15:34+0500
2022-06-22T15:34+0500
культура
стамбул
лазги
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Турции проходит показ узбекского национального балета лазги, сообщила в среду Саида Мирзиёева.Фотографии с премьеры в Стамбуле она публикует в своем Telegram-канале. Также там сообщается, что 28-29 июня балет будет представлен в Бурсе на сцене Центра конгрессов и культуры “Меринос Ататюрк”.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.Узбекские традиции представлена в эти дни и в России. В начале месяца в Москве стартовали дни культуры Узбекистана. Фестиваль открыл большой концерт в Доме русской песни.Известные узбекские музыканты, певцы, хореографические коллективы познакомили московского зрителя с народными и современными эстрадными песнями и музыкальными композициями.Из Москвы артисты отправились в Санкт-Петербург, где прошел еще один гала-концерт в концертном зале Мариинского театра.Дни культуры Узбекистана в России проходят при поддержке Министерств культуры двух стран, а также посольства Узбекистана в Москве.
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стамбул, лазги, саида мирзиёева
В Стамбуле прошла премьера балета лазги
Премьера национального балета “Лазги — танец души и любви” прошла в Стамбуле. По словам Саиды Мирзиёев, на следующей недели ее ждут в Бурсе.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Турции проходит показ узбекского национального балета лазги, сообщила в среду Саида Мирзиёева.
Фотографии с премьеры в Стамбуле она публикует
в своем Telegram-канале. Также там сообщается, что 28-29 июня балет будет представлен в Бурсе на сцене Центра конгрессов и культуры “Меринос Ататюрк”.
“Мы очень рады возможности показать узбекский национальный танцевальный шедевр в Турции. Надеюсь, что балет “Лазги — танец души и любви” поможет познакомить турецкого зрителя с нашими традициями и ещё больше укрепить наши межкультурные связи”, — говорится в сообщении.
Хорезмский танец лазги, включенный
в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.
Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.
Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.
Премьера спектакля состоялась
в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.
Узбекские традиции представлена в эти дни и в России. В начале месяца в Москве стартовали
дни культуры Узбекистана. Фестиваль открыл большой концерт в Доме русской песни.
Известные узбекские музыканты, певцы, хореографические коллективы познакомили московского зрителя с народными и современными эстрадными песнями и музыкальными композициями.
Из Москвы артисты отправились в Санкт-Петербург, где прошел еще один гала-концерт в концертном зале Мариинского театра.
Дни культуры Узбекистана в России проходят при поддержке Министерств культуры двух стран, а также посольства Узбекистана в Москве.