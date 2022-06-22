https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-stambule-proshla-premera-baleta-lazgi-25541558.html

В Стамбуле прошла премьера балета лазги

В Стамбуле прошла премьера балета лазги

Премьера национального балета “Лазги — танец души и любви” прошла в Стамбуле. По словам Саиды Мирзиёев, на следующей недели ее ждут в Бурсе.

2022-06-22T15:34+0500

2022-06-22T15:34+0500

2022-06-22T15:34+0500

культура

стамбул

лазги

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Турции проходит показ узбекского национального балета лазги, сообщила в среду Саида Мирзиёева.Фотографии с премьеры в Стамбуле она публикует в своем Telegram-канале. Также там сообщается, что 28-29 июня балет будет представлен в Бурсе на сцене Центра конгрессов и культуры “Меринос Ататюрк”.Хорезмский танец лазги, включенный в 2019 году по решению ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сегодня зазвучал в новом прочтении.Авторы решили создать целостную композицию, соединив передовые сценические технологии с самобытностью хорезмского танца.Инициировал постановку Фонд развития культуры и искусства при Минкульте Узбекистана. К работе над созданием театрального шедевра пригласили международную команду профессионалов. Над костюмами артистов работал известный российский дизайнер Фрол Буримский.Премьера спектакля состоялась в сентябре прошлого года на сцене ГАБТа им.Навои.Узбекские традиции представлена в эти дни и в России. В начале месяца в Москве стартовали дни культуры Узбекистана. Фестиваль открыл большой концерт в Доме русской песни.Известные узбекские музыканты, певцы, хореографические коллективы познакомили московского зрителя с народными и современными эстрадными песнями и музыкальными композициями.Из Москвы артисты отправились в Санкт-Петербург, где прошел еще один гала-концерт в концертном зале Мариинского театра.Дни культуры Узбекистана в России проходят при поддержке Министерств культуры двух стран, а также посольства Узбекистана в Москве.

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стамбул, лазги, саида мирзиёева