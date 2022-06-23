https://uz.sputniknews.ru/20220623/delegatsiya-belarusi-na-forume-obse-zayavila-o-provokatsiyax-so-storony-ukrainy-25587036.html

Делегация Беларуси на форуме ОБСЕ заявила о провокациях со стороны Украины

Делегация Беларуси на форуме ОБСЕ заявила о провокациях со стороны Украины

О заявлении белорусской делегации сообщило посольство Беларуси в Австрии.

2022-06-23T19:51+0500

2022-06-23T19:51+0500

2022-06-23T19:51+0500

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посольство

австрия

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Делегация Беларуси в ходе форума ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева и заявила, что только в мае беспилотники со стороны Украины 17 раз нарушили государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт белорусского посольства в Австрии.Известно, что данное заявление было сделано в среду во время выступления делегации от Беларуси на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Представители делегации отметили, что "несмотря на эти явно провокационные действия, в соответствии с решением президента Беларуси жители украинских приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме".Также в выступлении говорится, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед ВС страны по усилению участков государственной границы на южном направлении.Помимо этого, сообщается, что Минобороны Беларуси продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков границы страны.Читайте также:

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делегация, беларусь, обсе, провокации, украина, посольство, австрия