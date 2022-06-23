Делегация Беларуси на форуме ОБСЕ заявила о провокациях со стороны Украины
© Sputnik / СтрингерИнформационный указатель на здании ОБСЕ в Вене.
© Sputnik / Стрингер
О заявлении белорусской делегации сообщило посольство Беларуси в Австрии.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Делегация Беларуси в ходе форума ОБСЕ заявила о провокационной деятельности Киева и заявила, что только в мае беспилотники со стороны Украины 17 раз нарушили государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт белорусского посольства в Австрии.
Известно, что данное заявление было сделано в среду во время выступления делегации от Беларуси на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
"По информации министерства обороны Беларуси, только в мае со стороны Украины беспилотные летательные аппараты нарушили белорусскую государственную границу 17 раз - на глубину, как правило, до трёх километров", - говорится в тексте выступления, опубликованном на сайте дипмиссии.
Представители делегации отметили, что "несмотря на эти явно провокационные действия, в соответствии с решением президента Беларуси жители украинских приграничных районов Ровенской области смогут с 1 июля посещать Беларусь в пределах Столинского района по упрощённой схеме".
"Это решение принимается ежегодно для облегчения сезонного передвижения украинских граждан, проживающих в этой местности", - подчеркивают в заявлении.
Также в выступлении говорится, что президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед ВС страны по усилению участков государственной границы на южном направлении.
"Отрабатывается комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. Батальонно-тактические группы выполняют задачи в назначенных районах. Подразделения работают на ротационной основе. Под охрану взяты важные объекты, в том числе дороги и путепроводы", - сказано в заявлении.
Помимо этого, сообщается, что Минобороны Беларуси продолжает проверку сил реагирования и выполнения задач по усилению отдельных участков границы страны.
"Все это происходит в условиях напряжённой военно-политической обстановки, на фоне угроз, искажения информации в отношении белорусского государства, обвинения в подготовке к военным и наступательным действиям", - заключили в делегации.
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