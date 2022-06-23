https://uz.sputniknews.ru/20220623/vyyasnilos-pochemu-v-rossii-vnezapno-poyavilsya-million-kurerov-migrantov-25555228.html

Выяснилось, почему в России внезапно появился миллион курьеров

Выяснилось, почему в России внезапно появился миллион курьеров

В ходе пандемии в РФ опустели стройки, зато появился миллион курьеров.

2022-06-23T08:31+0500

2022-06-23T08:31+0500

2022-06-23T09:37+0500

миграция

курьер

мигранты

стройка

россия

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Иностранные рабочие массово не покидали Россию во время пандемии коронавируса из-за закрытых границ. Об этом сообщил глава рекрутингового портала Superjob Алексей Захаров, передает Sputnik Таджикистан.Он рассказал, что резкое уменьшение мигрантов на стройках по всей территории РФ связано с их переходом в другие сферы."Народ разбежался в другие отрасли, где ограничений было меньше, а платили больше. В итоге в стране появился откуда-то дополнительный миллион курьеров", - сказал Захаров.В ходе локдаунов на самом деле начались повсеместные сокращения и увольнения, объяснил эксперт. Но уже через несколько месяцев обстановка нормализовалась."Безработица, по нашим расчетам, взлетала до 15 млн человек. Но эта тенденция оказалась краткосрочной, чего никто не ожидал", - заявил Захаров.Он подчеркнул, что к октябрю-ноябрю 2020 года рынок труда почти целиком восстановился, но уже с иной структурой.Напомним: в строительной отрасли РФ после эпидемии COVID-19 продолжительное время наблюдалась нехватка специалистов. Это произошло в связи с закрытием границ и невозможностью привлечь мигрантов.Минстрой РФ оценивал дефицит кадров в пределах от 1,2 до 5 млн человек.Но не так давно глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил, что российские предприятия уже не заявляют о недостатке иностранных рабочих на строительных площадках.Он добавил, что в Минстрой не поступают обращения, связанные с дефицитом мигрантов.Читайте также:Сотрудники Агентства по внешней миграции встретились с компанией из Санкт-ПетербургаВ каких регионах России открылись офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана

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курьер, мигранты, стройка, россия