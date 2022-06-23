https://uz.sputniknews.ru/20220623/v-rossii-dlya-migrantov-zapustili-mobilnoe-prilojenie-rabota-v-eaes-25562296.html

В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"

В России для мигрантов запустили мобильное приложение "Работа в ЕАЭС"

Как узбекистанцы смогут получить государственные услуги в России с помощью мобильного приложения - читайте в нашем материале.

2022-06-23T10:26+0500

2022-06-23T10:26+0500

2022-06-23T10:26+0500

мигрант

мигранты

россия

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миграция

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Главы правительств стран - членов ЕАЭС оценили новое мобильное приложение "Работа в ЕАЭС" на заседании Евразийского межправсовета. Об этом сообщает пресс-служба Евразийского банка развития.Благодаря приложению, граждане ЕАЭС, Узбекистана и других стран СНГ смогут при трудоустройстве внутри союза получить государственные и коммерческие услуги через телефон. Программа уже доступна для скачивания на мобильные устройства.Протестируют приложение в России - основной поток мигрантов из стран Евразийского экономического союза едет на заработки именно в эту страну. Также в России цифровизация процессов, связанных с обустройством мигрантов на местах, находится в приоритете.Известно, что в России около 3,8 млн мигрантов работают по патенту или, как граждане стран ЕАЭС, на основании трудового договора, и еще около 290 тыс. молодых людей получают образование в российских вузах.Приложение позволит мигранту узнать, есть ли у него ограничения на въезд в Россию, просто просканировав паспорт — компетентные службы проверят документ и предоставят необходимую информацию. Если ограничений нет, пользователю будут предложены другие услуги по решению социальных и бытовых вопросов.На данный момент в российском сегменте приложения доступны следующие услуги:Впоследствии возможности мобильного приложения будут расширяться. Известно, что позже приложение будет доступно и для других стран организации.Напомним: в ЕАЭС на сегодняшний день входит пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Узбекистан, Молдова и Куба находятся в статусе стран-наблюдателей.Узбекистан рассматривает возможность присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Специальная комиссия прорабатывает возможные риски и преимущества, а также приемлемые условия интеграции.Читайте также:

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