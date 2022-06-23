https://uz.sputniknews.ru/20220623/dlya-palomnikov-zapustili-mobilnoe-prilojenie-haj-qollanmasi-25577711.html
Для паломников запустили мобильное приложение "Ҳаж қўлланмаси"
Для паломников запустили мобильное приложение "Ҳаж қўлланмаси"
Приложение уже доступно на мобильных платформах.
2022-06-23T15:26+0500
2022-06-23T15:26+0500
2022-06-23T15:26+0500
общество
паломничество
приложение
мобильное приложение
хадж
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Для паломников из Узбекистана, совершающих хадж, разработали мобильное приложение "Путеводитель по хаджу". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам религий Узбекистана.В приложении паломники смогут узнать все об этикете хаджа, порядке его совершения и об обязательных действиях и необходимых молитвах. Также "Путеводитель по хаджу" рассказывает о новых правилах при совершении хаджа, которые ввела Саудовская Аравия.Приложение включает в себя следующие разделы:Приложение уже доступно для скачивания на мобильные устройства на различных платформах.Читайте также:
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info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
паломничество, приложение, мобильное приложение, хадж
Для паломников запустили мобильное приложение "Ҳаж қўлланмаси"
Приложение уже доступно на мобильных платформах.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Для паломников из Узбекистана, совершающих хадж, разработали мобильное приложение "Путеводитель по хаджу". Об этом сообщает пресс-служба
Комитета по делам религий Узбекистана.
В приложении паломники смогут узнать все об этикете хаджа, порядке его совершения и об обязательных действиях и необходимых молитвах. Также "Путеводитель по хаджу" рассказывает о новых правилах при совершении хаджа, которые ввела Саудовская Аравия.
Приложение включает в себя следующие разделы:
Подготовка к паломничеству;
Приложение уже доступно для скачивания на мобильные устройства на различных платформах.