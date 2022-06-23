https://uz.sputniknews.ru/20220623/ft-germaniya-opasaetsya-chto-rossiya-prekratit-postavki-gaza-25574086.html
FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа
FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа
Опасения вызваны проведением ремонтных работ на "Северном потоке".
2022-06-23T16:51+0500
2022-06-23T16:51+0500
2022-06-23T16:51+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Правительство ФРГ опасается, что Россия воспользуется проведением ремонтных работ на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылеой на газету Financial Times.В данное время газовые хранилища в Германии заполнены на 58%. Немецкие власти хотят заполнить их до 90% к 1 ноября. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы голубого топлива на спотовом рынке по более высоким расценкам.Представитель Минэкономики Германии заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", имея ввиду 11 июля - начало ремонтных работ.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Читайте также:
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германия, россия, газ, поставки
FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа
Опасения вызваны проведением ремонтных работ на "Северном потоке".
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Правительство ФРГ опасается, что Россия воспользуется проведением ремонтных работ на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылеой на газету Financial Times.
"Чиновники опасаются, что "Газпром"<...> может полностью прекратить поставки газа, пока "Северный поток" закрыт на ремонт, что подорвет усилия Германии по наполнению газовых хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона", — говорится в сообщении издания.
В данное время газовые хранилища в Германии заполнены на 58%. Немецкие власти хотят заполнить их до 90% к 1 ноября. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы голубого топлива на спотовом рынке по более высоким расценкам.
Представитель Минэкономики Германии заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", имея ввиду 11 июля - начало ремонтных работ.
Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.