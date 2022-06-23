https://uz.sputniknews.ru/20220623/ft-germaniya-opasaetsya-chto-rossiya-prekratit-postavki-gaza-25574086.html

FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа

FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа

Опасения вызваны проведением ремонтных работ на "Северном потоке".

2022-06-23T16:51+0500

2022-06-23T16:51+0500

2022-06-23T16:51+0500

в мире

германия

россия

газ

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24770592_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4deae47d153d829a4a18f49533731fbc.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Правительство ФРГ опасается, что Россия воспользуется проведением ремонтных работ на "Северном потоке" и полностью прекратит поставки газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылеой на газету Financial Times.В данное время газовые хранилища в Германии заполнены на 58%. Немецкие власти хотят заполнить их до 90% к 1 ноября. Однако из-за проблем с "Северным потоком" импортеры вынуждены закупать недостающие объемы голубого топлива на спотовом рынке по более высоким расценкам.Представитель Минэкономики Германии заявила, что правительство поддерживает "тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате", имея ввиду 11 июля - начало ремонтных работ.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

германия, россия, газ, поставки