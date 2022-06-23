https://uz.sputniknews.ru/20220623/obyavlen-grafik-vizitov-v-ramkax-rossiysko-afganskogo-sotrudnichestva-25571836.html
Объявлен график визитов в рамках российско-афганского сотрудничества
Объявлен график визитов в рамках российско-афганского сотрудничества
С афганской торгово-инвестиционной палатой был подписан меморандум о сотрудничестве.
2022-06-23T13:44+0500
2022-06-23T13:44+0500
2022-06-23T13:44+0500
в мире
афганистан
визит
сотрудничество
россия
экономический форум в санкт-петербурге
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Нуреддин Азизи, и.о. главы Минторга "Талибана"*, прибудет в Москву в конце июня. Об этом сообщил Дмитрий Антонов, председатель АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном" при ТПП РФ, и старший вице-президент ГАП "Ресурс", передает Sputnik Афганистан.Ранее визит Азизи подтвердил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану.Между тем, в конце июля делегация ТПП РФ проведет переговоры в Кабуле с Минторгом, Минфином и другими ведомствами талибов, заявил Антонов.После юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с афганской торгово-инвестиционной палатой был подписан меморандум о сотрудничестве. Он закрепляет договоренность выработать дорожную карту по активизации деятельности российско-афганских предприятий "Афсотр" и "Астрас", в том числе содействовать проведению собраний акционеров в июле 2022 года в Афганистане для фиксации законных прав российских акционеров.*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба
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афганистан, визит, сотрудничество, россия, экономический форум в санкт-петербурге
Объявлен график визитов в рамках российско-афганского сотрудничества
После ПМЭФ с афганской торгово-инвестиционной палатой был подписан меморандум о взаимодействии.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Нуреддин Азизи, и.о. главы Минторга "Талибана"*, прибудет в Москву в конце июня. Об этом сообщил Дмитрий Антонов, председатель АНО "Деловой совет по сотрудничеству с Афганистаном" при ТПП РФ, и старший вице-президент ГАП "Ресурс", передает Sputnik Афганистан
.
Ранее визит Азизи подтвердил Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану.
Между тем, в конце июля делегация ТПП РФ проведет переговоры в Кабуле с Минторгом, Минфином и другими ведомствами талибов, заявил Антонов.
После юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с афганской торгово-инвестиционной палатой был подписан меморандум о сотрудничестве.
Он закрепляет договоренность выработать дорожную карту по активизации деятельности российско-афганских предприятий "Афсотр" и "Астрас", в том числе содействовать проведению собраний акционеров в июле 2022 года в Афганистане для фиксации законных прав российских акционеров.
*организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность