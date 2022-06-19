На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей

"Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", — рассказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.