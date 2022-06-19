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https://uz.sputniknews.ru/20220619/na-pmef-zaklyuchili-soglasheniy-na-summu-56-trln-rubley-25438040.html
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей
Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.
2022-06-19T09:01+0500
2022-06-19T09:01+0500
россия
экономический форум в санкт-петербурге
соглашение
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашений на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также:Абдурахмонов встретился с главой Татарстана на полях ПМЭФ-2022
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экономический форум в санкт-петербурге, соглашение

На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей

09:01 19.06.2022
© Sputnik / Maksm Bogodvid / Перейти в фотобанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.06.2022
© Sputnik / Maksm Bogodvid
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Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашений на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.

"Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", — рассказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.

Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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