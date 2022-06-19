https://uz.sputniknews.ru/20220619/na-pmef-zaklyuchili-soglasheniy-na-summu-56-trln-rubley-25438040.html
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей
Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.
2022-06-19T09:01+0500
2022-06-19T09:01+0500
2022-06-19T09:01+0500
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экономический форум в санкт-петербурге
соглашение
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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашений на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, сообщает РИА Новости.Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.Читайте также:Абдурахмонов встретился с главой Татарстана на полях ПМЭФ-2022
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экономический форум в санкт-петербурге, соглашение
На ПМЭФ заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей
Об этом рассказал советник президента России Антон Кобяков.
ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik.
На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашений на сумму 5,6 трлн рублей. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, сообщает РИА Новости
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"Мы приближаемся к 6 триллионам рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 миллиардов. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной", — рассказал Кобяков журналистам на итоговой пресс-конференции.
Напомним: юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.