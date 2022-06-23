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"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба
"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба
О целях создания международного хаба в стране - читайте в нашем материале.
2022-06-23T10:04+0500
2022-06-23T10:04+0500
экономика
термез
статус
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Новый международный хаб будет работать на базе ООО "Termez Cargo Centre" и получит статус международного многофункционального транспортно-логистического узла по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и другим странам. Такие меры были введены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по созданию международного многофункционального транспортно-логистического узла гуманитарной помощи".Цель создания Международного хаба – обеспечение централизованной поставки гуманитарной помощи ООН и других международных организаций в Афганистан.На Termez Cargo Centre возложены задачи по приему, хранению и отправке гумпомощи, которую направляют с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.Планируется, что хаб будет оказывать комплексные транспортно-логистические услуги, включая погрузочные и разгрузочные работы, транспортировку и хранение грузов с соблюдением требований санитарных правил и других норм.Известно, что на территории Termez Cargo Centre:Читайте также:
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термез, статус

"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба

10:04 23.06.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровСитуация в Термезе и на границе с Афганистаном
Ситуация в Термезе и на границе с Афганистаном - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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О целях создания международного хаба в стране - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Новый международный хаб будет работать на базе ООО "Termez Cargo Centre" и получит статус международного многофункционального транспортно-логистического узла по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и другим странам. Такие меры были введены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по созданию международного многофункционального транспортно-логистического узла гуманитарной помощи".

"Одной из важнейших международных проблем современности, ожидающей немедленного решения и требующей согласованных действий международного сообщества, является урегулирование гуманитарных проблем в Афганистане и других странах", - говорится в документе.

Цель создания Международного хаба – обеспечение централизованной поставки гуманитарной помощи ООН и других международных организаций в Афганистан.
На Termez Cargo Centre возложены задачи по приему, хранению и отправке гумпомощи, которую направляют с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.
Планируется, что хаб будет оказывать комплексные транспортно-логистические услуги, включая погрузочные и разгрузочные работы, транспортировку и хранение грузов с соблюдением требований санитарных правил и других норм.
Известно, что на территории Termez Cargo Centre:
таможенные, налоговые, сертификационные, фитосанитарные, ветеринарные, транспортные, банковские, обменные и мобильные услуги, а также медицинские и гостиничные услуги, техническое обслуживание автомобилей и другие услуги будут предоставляться в режиме "одного окна" и в интерактивном режиме;
при перемещении через таможенную границу товаров, направляемых в Афганистан и другие страны в качестве гуманитарной помощи, таможенное оформление этих товаров осуществляется в приоритетном и упрощенном порядке.
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