https://uz.sputniknews.ru/20220623/termez-cargo-centre-poluchil-status-mejdunarodnogo-xaba-25565598.html

"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба

"Termez Cargo Centre" получил статус международного хаба

О целях создания международного хаба в стране - читайте в нашем материале.

2022-06-23T10:04+0500

2022-06-23T10:04+0500

2022-06-23T10:04+0500

экономика

термез

статус

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Новый международный хаб будет работать на базе ООО "Termez Cargo Centre" и получит статус международного многофункционального транспортно-логистического узла по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и другим странам. Такие меры были введены постановлением президента Шавката Мирзиёева "О мерах по созданию международного многофункционального транспортно-логистического узла гуманитарной помощи".Цель создания Международного хаба – обеспечение централизованной поставки гуманитарной помощи ООН и других международных организаций в Афганистан.На Termez Cargo Centre возложены задачи по приему, хранению и отправке гумпомощи, которую направляют с использованием воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.Планируется, что хаб будет оказывать комплексные транспортно-логистические услуги, включая погрузочные и разгрузочные работы, транспортировку и хранение грузов с соблюдением требований санитарных правил и других норм.Известно, что на территории Termez Cargo Centre:Читайте также:

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