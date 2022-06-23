https://uz.sputniknews.ru/20220623/prezidentskie-shkoly-v-uzbekistane-prodlevayut-priem-uchenikov-25582070.html

Президентские школы в Узбекистане продлевают прием учеников

Президентские школы в Узбекистане продлевают прием учеников

Продление сроков приема касается только новых специализированных школ.

2022-06-23T17:13+0500

2022-06-23T17:13+0500

2022-06-23T17:13+0500

общество

школа

школы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Новые специализированные школы в Узбекистане продлили время приема документов. Заявление можно подать до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Президентских образовательных учреждений в своем Telegram-канале.В ведомстве рассказали, что подать заявление в школы можно через сайт ariza.piima.uz. Необходим следующий пакет документов:В агентстве также уточнили, что прием проводят только в новые специализированные школы. Прием документов в уже существующие специализированные учебные заведения, в том числе в президентские и творческие школы, в системе агентства завершен.Читайте также:

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школа, школы, узбекистан