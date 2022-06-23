https://uz.sputniknews.ru/20220623/prezidentskie-shkoly-v-uzbekistane-prodlevayut-priem-uchenikov-25582070.html
Президентские школы в Узбекистане продлевают прием учеников
Президентские школы в Узбекистане продлевают прием учеников
Продление сроков приема касается только новых специализированных школ.
2022-06-23T17:13+0500
2022-06-23T17:13+0500
2022-06-23T17:13+0500
общество
школа
школы
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Новые специализированные школы в Узбекистане продлили время приема документов. Заявление можно подать до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Президентских образовательных учреждений в своем Telegram-канале.В ведомстве рассказали, что подать заявление в школы можно через сайт ariza.piima.uz. Необходим следующий пакет документов:В агентстве также уточнили, что прием проводят только в новые специализированные школы. Прием документов в уже существующие специализированные учебные заведения, в том числе в президентские и творческие школы, в системе агентства завершен.Читайте также:
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школа, школы, узбекистан
Президентские школы в Узбекистане продлевают прием учеников
Продление сроков приема касается только новых специализированных школ.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Новые специализированные школы в Узбекистане продлили время приема документов. Заявление можно подать до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Президентских образовательных учреждений в своем Telegram-канале
.
В ведомстве рассказали, что подать заявление в школы можно через сайт ariza.piima.uz. Необходим следующий пакет документов:
Свидетельство о рождении;
Фото 3х4, сделанное за последние два месяца;
Копия табеля, заверенная директором школы;
Паспортные данные и номера телефонов родителей или опекунов.
В агентстве также уточнили, что прием проводят только в новые специализированные школы. Прием документов в уже существующие специализированные учебные заведения, в том числе в президентские и творческие школы, в системе агентства завершен.