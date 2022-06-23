https://uz.sputniknews.ru/20220623/pushkov-polsha-prodoljaet-pokupat-gaz-u-rossii-vopreki-svoey-pozitsii-25570687.html
Пушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции
Пушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции
Ранее в Варшаве заявляли, что Польша "может выжить без российского газа".
2022-06-23T12:38+0500
2022-06-23T12:38+0500
2022-06-23T12:38+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Польши продолжают покупать газ у России реверсом из Германии, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.Ранее представитель правительства Польши Петр Наимский заявлял, что Варшава "может выжить без российского газа".Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ для недружественных государств. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку. Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.Читайте также:
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алексей пушков, польша, газ, россия, варшава
Пушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции
Ранее в Варшаве заявляли, что Польша "может выжить без российского газа".
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Польши продолжают покупать газ у России реверсом из Германии, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
Ранее представитель правительства Польши Петр Наимский заявлял, что Варшава "может выжить без российского газа".
"В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать", — отметил Пушков.
Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ для недружественных государств. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку. Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.