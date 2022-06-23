https://uz.sputniknews.ru/20220623/pushkov-polsha-prodoljaet-pokupat-gaz-u-rossii-vopreki-svoey-pozitsii-25570687.html

Пушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции

Пушков: Польша продолжает покупать газ у России, вопреки своей позиции

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша "может выжить без российского газа".

2022-06-23T12:38+0500

2022-06-23T12:38+0500

2022-06-23T12:38+0500

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алексей пушков

польша

газ

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варшава

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Власти Польши продолжают покупать газ у России реверсом из Германии, несмотря на свою агрессивную риторику про энергетическую независимость от Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.Ранее представитель правительства Польши Петр Наимский заявлял, что Варшава "может выжить без российского газа".Напомним: президент России Владимир Путин своим указом ввел с 1 апреля новую систему расчетов за природный газ для недружественных государств. Покупателям необходимо открывать рублевые счета в российских банках для оплаты поставок. Ключевая роль в ней отведена Газпромбанку. Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматривать как неисполнение обязательств по контрактам.Читайте также:

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алексей пушков, польша, газ, россия, варшава