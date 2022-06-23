https://uz.sputniknews.ru/20220623/the-spectator-solidarnost-evrosoyuza-s-ukrainoy--butaforiya-25578829.html

The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория

The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория

В пятницу Украина официально войдет в список стран-кандидатов для вступления в ЕС.

2022-06-23T19:32+0500

2022-06-23T19:32+0500

2022-06-23T19:32+0500

в мире

украина

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Хотя ЕС добавит Украину в список своих стран-кандидатов, в этом шаге сквозит в основном "помпезность", а если задуматься, то в данном событии не так много важности, как "Брюссель хотел бы вас уверить". Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator Эндрю Теттенборн.Автор напоминает, что в том же списке уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория или Сербия (Албания и Сербия подали заявку на вступление в ЕС в 2009 году, Северная Македония – в 2004, а Черногория – в 2008 – Sputnik).Говоря о включении в список, стоит понимать: о европейской солидарности в отношении Украины здесь и речи не идет, отмечает аналитик. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что любые дальнейшие действия должны осуществляться "по закону". Поэтому, "когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отметит комплимент", сделанный Евросоюзом в виде включения в список кандидатов, рассуждает Теттенборн. Но "добрые слова из ЕС – это все, что он (Владимир Зеленский – Sputnik), вероятно, получит", добавляет аналитик.Читайте также:Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять ЗападуПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня

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