Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20220623/the-spectator-solidarnost-evrosoyuza-s-ukrainoy--butaforiya-25578829.html
The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория
The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория
В пятницу Украина официально войдет в список стран-кандидатов для вступления в ЕС.
2022-06-23T19:32+0500
2022-06-23T19:32+0500
в мире
украина
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25578935_0:291:3043:2003_1920x0_80_0_0_c9063d65708ca6f3d359a9c990a8eab5.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Хотя ЕС добавит Украину в список своих стран-кандидатов, в этом шаге сквозит в основном "помпезность", а если задуматься, то в данном событии не так много важности, как "Брюссель хотел бы вас уверить". Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator Эндрю Теттенборн.Автор напоминает, что в том же списке уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория или Сербия (Албания и Сербия подали заявку на вступление в ЕС в 2009 году, Северная Македония – в 2004, а Черногория – в 2008 – Sputnik).Говоря о включении в список, стоит понимать: о европейской солидарности в отношении Украины здесь и речи не идет, отмечает аналитик. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что любые дальнейшие действия должны осуществляться "по закону". Поэтому, "когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отметит комплимент", сделанный Евросоюзом в виде включения в список кандидатов, рассуждает Теттенборн. Но "добрые слова из ЕС – это все, что он (Владимир Зеленский – Sputnik), вероятно, получит", добавляет аналитик.Читайте также:Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять ЗападуПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25578935_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_b386f5c47b0587734e783d87ba6906a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
украина, евросоюз

The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория

19:32 23.06.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Sputnik / Стрингер
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В пятницу Украина официально войдет в список стран-кандидатов для вступления в ЕС. Однако данный жест вовсе не демонстрирует солидарность в отношении Киева, пишет британский журнал The Spectator.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Хотя ЕС добавит Украину в список своих стран-кандидатов, в этом шаге сквозит в основном "помпезность", а если задуматься, то в данном событии не так много важности, как "Брюссель хотел бы вас уверить". Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator Эндрю Теттенборн.
"Список официальных кандидатов в ЕС чем-то напоминает список ожидания в шикарном лондонском клубе. Нахождение в нем может быть лестным, но не гарантирует быстрого решения; это также не исключает возможности появления одного или нескольких черных шаров, если ваше имя в конечном итоге всплывет", - пишет Теттенборн.
Автор напоминает, что в том же списке уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория или Сербия (Албания и Сербия подали заявку на вступление в ЕС в 2009 году, Северная Македония – в 2004, а Черногория – в 2008 – Sputnik).
Говоря о включении в список, стоит понимать: о европейской солидарности в отношении Украины здесь и речи не идет, отмечает аналитик. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что любые дальнейшие действия должны осуществляться "по закону". Поэтому, "когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отметит комплимент", сделанный Евросоюзом в виде включения в список кандидатов, рассуждает Теттенборн. Но "добрые слова из ЕС – это все, что он (Владимир Зеленский – Sputnik), вероятно, получит", добавляет аналитик.
Читайте также:
Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять Западу
Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0