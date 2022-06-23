https://uz.sputniknews.ru/20220623/the-spectator-solidarnost-evrosoyuza-s-ukrainoy--butaforiya-25578829.html
The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория
The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория
В пятницу Украина официально войдет в список стран-кандидатов для вступления в ЕС.
2022-06-23T19:32+0500
2022-06-23T19:32+0500
2022-06-23T19:32+0500
в мире
украина
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Хотя ЕС добавит Украину в список своих стран-кандидатов, в этом шаге сквозит в основном "помпезность", а если задуматься, то в данном событии не так много важности, как "Брюссель хотел бы вас уверить". Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator Эндрю Теттенборн.Автор напоминает, что в том же списке уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория или Сербия (Албания и Сербия подали заявку на вступление в ЕС в 2009 году, Северная Македония – в 2004, а Черногория – в 2008 – Sputnik).Говоря о включении в список, стоит понимать: о европейской солидарности в отношении Украины здесь и речи не идет, отмечает аналитик. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что любые дальнейшие действия должны осуществляться "по закону". Поэтому, "когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отметит комплимент", сделанный Евросоюзом в виде включения в список кандидатов, рассуждает Теттенборн. Но "добрые слова из ЕС – это все, что он (Владимир Зеленский – Sputnik), вероятно, получит", добавляет аналитик.Читайте также:Видео: Мухин объяснил, почему Россия не будет доверять ЗападуПоследние новости о спецоперации на Украине — главное на 23 июня
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украина, евросоюз
The Spectator: Солидарность Евросоюза с Украиной – бутафория
В пятницу Украина официально войдет в список стран-кандидатов для вступления в ЕС. Однако данный жест вовсе не демонстрирует солидарность в отношении Киева, пишет британский журнал The Spectator.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
Хотя ЕС добавит Украину в список своих стран-кандидатов, в этом шаге сквозит в основном "помпезность", а если задуматься, то в данном событии не так много важности, как "Брюссель хотел бы вас уверить". Такое мнение высказал колумнист британского журнала The Spectator
Эндрю Теттенборн.
"Список официальных кандидатов в ЕС чем-то напоминает список ожидания в шикарном лондонском клубе. Нахождение в нем может быть лестным, но не гарантирует быстрого решения; это также не исключает возможности появления одного или нескольких черных шаров, если ваше имя в конечном итоге всплывет", - пишет Теттенборн.
Автор напоминает, что в том же списке уже числятся Албания, Северная Македония, Черногория или Сербия (Албания и Сербия подали заявку на вступление в ЕС в 2009 году, Северная Македония – в 2004, а Черногория – в 2008 – Sputnik).
Говоря о включении в список, стоит понимать: о европейской солидарности в отношении Украины здесь и речи не идет, отмечает аналитик. Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что любые дальнейшие действия должны осуществляться "по закону". Поэтому, "когда наступит пятница, Киев, конечно же, официально отметит комплимент", сделанный Евросоюзом в виде включения в список кандидатов, рассуждает Теттенборн. Но "добрые слова из ЕС – это все, что он (Владимир Зеленский – Sputnik), вероятно, получит", добавляет аналитик.