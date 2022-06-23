https://uz.sputniknews.ru/20220623/uzbekistanskie-velosipedisty-zavershili-cha-s-vosemyu-medalyami-25573601.html

Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалями

Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалями

В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по трековому велоспорту среди.

2022-06-23T14:05+0500

2022-06-23T14:05+0500

2022-06-23T14:05+0500

спорт

чемпионат азии

велоспорт

узбекистан

нью-дели

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали на чемпионате Азии по трековому велоспорту восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Турнир проходил в Нью-Дели с 18 по 22 июня.В заключительный день соревнований на арене Индиры Ганди в честь Фарруха Бобошерова прозвучал государственый гимн Узбекистана. Узбекистанский спортсмен занял первое место в групповой гонке по очкам с большим отрывом от соперников.Юноши, груповая гонка по очкам:Асаль Ризаева в программе омниум, а также Наофсат Казиева в паре с Яниной Кусковой в программе медисон принесли в копилку узбекистанской сборной бронзовые медали.Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с одной золотой и семью бронзовыми медалями.Золото:Бронза:Читайте также:

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