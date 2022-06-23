Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалями
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велосипедисты завершили ЧА в Индии 8 медалями
В Нью-Дели завершился чемпионат Азии по трековому велоспорту среди.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Спортсмены сборной Узбекистана завоевали на чемпионате Азии по трековому велоспорту восемь медалей. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана. Турнир проходил в Нью-Дели с 18 по 22 июня.
В заключительный день соревнований на арене Индиры Ганди в честь Фарруха Бобошерова прозвучал государственый гимн Узбекистана. Узбекистанский спортсмен занял первое место в групповой гонке по очкам с большим отрывом от соперников.
Юноши, груповая гонка по очкам:
1.Фаррух Бобошеров (Узбекистан) – 74 очка
2.Ли Сунгёну (Республика Корея) – 24
3.Юмнам Бирджит (Индия) – 23
Асаль Ризаева в программе омниум, а также Наофсат Казиева в паре с Яниной Кусковой в программе медисон принесли в копилку узбекистанской сборной бронзовые медали.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаУзбекские велосипедисты завершили ЧА в Индии 8 медалями
Узбекские велосипедисты завершили ЧА в Индии 8 медалями
Таким образом, сборная Узбекистана завершила континентальное первенство с одной золотой и семью бронзовыми медалями.
Золото:
Фаррух Бобошеров — групповая гонка по очкам среди молодежи.
Бронза:
Янина Кускова — индивидуальная гонка среди женщин;
София Каримова — групповая гонка по очкам среди молодежи;
Владислав Троман — программа омниум среди молодежи;
Янина Кускова — групповая гонка по очкам среди женщин;
София Каримова — скретч программа среди молодежи;
Асал Ризаева — омниум программа среди молодежи;
Нафосат Козиева и Янина Кускова – программа медисон среди женщин.
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