https://uz.sputniknews.ru/20220623/uzbekistantsy-zavoevali-medali-na-chempionate-azii-po-volnoy-borbe--25570073.html
Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото
Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото
Узбекистанцы выиграли 8 медалей на чемпионате Азии
2022-06-23T13:18+0500
2022-06-23T13:18+0500
2022-06-23T13:41+0500
спорт
узбекистанец
чемпионат азии
греко-римская борьба
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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Победителем чемпионата Азии по греко-римской борьбе стал узбекистанец Шахзод Розиухунов. Об этом сообщило Министерство развития спорта Узбекистана.Розиухунов выиграл золото в весовой категории до 45 килограмм, победив соперников из Ирана, Южной Кореи, Японии и Казахстана. Только в третьем туре он уступил победу иранцу. Тем не менее, он отлично выступил в поединке за золотую медаль.Также юношеская сборная Узбекистана заработала семь медалей на турнире по вольной борьбе, информирует Национальный олимпийский комитет.Борцы выиграли две серебряных и пять бронзовых медалей. Они заняли третье место в общем зачете, пропустив вперед только спортсменов из Казахстана и Индии.В Кыргызстане сейчас проходят Чемпионаты Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.Ранее спортсмены из Узбекистана стали победителями Открытого чемпионата Азии и Океании по пара-пауэрлифтингу. Читайте также: Все узбекистанские тяжелоатлеты завоевали медали на ЧМУзбекские фехтовальщики стали вице-чемпионами ЧА
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узбекистанец, чемпионат азии, греко-римская борьба
Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото
13:18 23.06.2022 (обновлено: 13:41 23.06.2022)
Спортсмены выиграли одну золотую, две серебряных и пять бронзовых медалей. Копилка республики пополнилась очередными наградами.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Победителем чемпионата Азии по греко-римской борьбе стал узбекистанец Шахзод Розиухунов. Об этом сообщило Министерство развития спорта Узбекистана.
Розиухунов выиграл золото в весовой категории до 45 килограмм, победив соперников из Ирана, Южной Кореи, Японии и Казахстана. Только в третьем туре он уступил победу иранцу. Тем не менее, он отлично выступил в поединке за золотую медаль.
Также юношеская сборная Узбекистана заработала семь медалей на турнире по вольной борьбе, информирует Национальный олимпийский комитет.
Борцы выиграли две серебряных и пять бронзовых медалей. Они заняли третье место в общем зачете, пропустив вперед только спортсменов из Казахстана и Индии.
В Кыргызстане сейчас проходят Чемпионаты Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе.
Ранее спортсмены
из Узбекистана стали победителями Открытого чемпионата Азии и Океании по пара-пауэрлифтингу.