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https://uz.sputniknews.ru/20220623/vrach-pit-alkogol-v-samolete-opasno--25560399.html
Врач: пить алкоголь в самолете опасно
Врач: пить алкоголь в самолете опасно
Почему нельзя пить алкогольные напитки на борту самолета.
2022-06-23T07:00+0500
2022-06-23T07:00+0500
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врач
алкоголь
опасность
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В полете алкоголь может спровоцировать панические атаки и неадекватное поведение, заявил врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.В полете организм человека обезвоживается, а алкоголь только усиливает это состояние. Обезвоживание может стать причиной плохого самочувствия.Также в стрессовой ситуации алкоголь может вызвать у человека паническую атаку и неадекватное поведение, отметил Волга.Читайте также: Клещи любят кусать в определённые места – экспертКак не заболеть во время отпуска - советы экспертов
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врач, алкоголь, опасность

Врач: пить алкоголь в самолете опасно

07:00 23.06.2022
© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкРазлив красного вина по бокалам
Разлив красного вина по бокалам - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
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Эксперт объяснил, почему лучше воздержаться от распития алкогольных напитков на борту самолета.
В полете алкоголь может спровоцировать панические атаки и неадекватное поведение, заявил врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.
В полете организм человека обезвоживается, а алкоголь только усиливает это состояние. Обезвоживание может стать причиной плохого самочувствия.
"Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полете они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полета, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие",- уточнил врач
Также в стрессовой ситуации алкоголь может вызвать у человека паническую атаку и неадекватное поведение, отметил Волга.
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