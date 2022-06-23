https://uz.sputniknews.ru/20220623/vrach-pit-alkogol-v-samolete-opasno--25560399.html

Врач: пить алкоголь в самолете опасно

Врач: пить алкоголь в самолете опасно

Почему нельзя пить алкогольные напитки на борту самолета.

2022-06-23T07:00+0500

2022-06-23T07:00+0500

2022-06-23T07:00+0500

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врач

алкоголь

опасность

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В полете алкоголь может спровоцировать панические атаки и неадекватное поведение, заявил врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.В полете организм человека обезвоживается, а алкоголь только усиливает это состояние. Обезвоживание может стать причиной плохого самочувствия.Также в стрессовой ситуации алкоголь может вызвать у человека паническую атаку и неадекватное поведение, отметил Волга.Читайте также: Клещи любят кусать в определённые места – экспертКак не заболеть во время отпуска - советы экспертов

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врач, алкоголь, опасность