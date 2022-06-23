Врач: пить алкоголь в самолете опасно
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Эксперт объяснил, почему лучше воздержаться от распития алкогольных напитков на борту самолета.
В полете алкоголь может спровоцировать панические атаки и неадекватное поведение, заявил врач Сергей Волга. Об этом сообщает РИА Новости.
В полете организм человека обезвоживается, а алкоголь только усиливает это состояние. Обезвоживание может стать причиной плохого самочувствия.
"Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полете они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полета, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие",- уточнил врач
Также в стрессовой ситуации алкоголь может вызвать у человека паническую атаку и неадекватное поведение, отметил Волга.
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