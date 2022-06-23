https://uz.sputniknews.ru/20220623/zatraty-na-obuchenie-molodyx-lyudey-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-vozmestyat-25568151.html
Затраты на обучение молодых людей с ограниченными возможностями возместят
Затраты на обучение молодых людей с ограниченными возможностями возместят
Данные госуслуги предоставляются бесплатно.
2022-06-23T12:17+0500
2022-06-23T12:17+0500
2022-06-23T12:17+0500
общество
узбекистан
инвалиды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/107/90/1079060_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4f9373ead3dad7a92828d13649d10cbd.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Согласно постановлению правительства Узбекистана, молодым людям с ограниченными возможностями предоставят субсидии в размере до 15 млн сумов для покрытия расходов на обучение в негосударственных образовательных учреждениях, программирование, обучение иностранным языкам, проживание и транспорт. Подать заявление на субсидию можно в центре государственных услуг или через ЕПИГУ.При получении субсидии на оплату обучения к заявлению прилагается:При получении субсидии на проживание и транспортные расходы нужны: Все эти госуслуги предоставляются бесплатно. Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней.Информация о выделении субсидий вносится в электронную систему и заявителю направляется SMS-уведомление.Постановлением правительства также утвержден административный регламент о выделении субсидий на приобретение оборудования и инструментов для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.Читайте также:В Узбекистане паралимпийцам дали зеленый светВ Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работу
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/107/90/1079060_188:0:1313:844_1920x0_80_0_0_9c3eb5d344c44fc8353e75dd6c30866b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, инвалиды
Затраты на обучение молодых людей с ограниченными возможностями возместят
Данные госуслуги предоставляются бесплатно.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Согласно постановлению
правительства Узбекистана, молодым людям с ограниченными возможностями предоставят субсидии в размере до 15 млн сумов для покрытия расходов на обучение в негосударственных образовательных учреждениях, программирование, обучение иностранным языкам, проживание и транспорт.
Подать заявление на субсидию можно в центре государственных услуг или через ЕПИГУ.
При получении субсидии на оплату обучения к заявлению прилагается:
личный код и документ законного представителя ребенка;
электронная копия договора на обучение поступающего в негосударственной организации образования.
При получении субсидии на проживание и транспортные расходы нужны:
электронные копии документов, подтверждающих командировочные расходы;
электронная копия договора аренды и уведомление о его регистрации в налоговых органах.
Все эти госуслуги предоставляются бесплатно.
Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней.
Информация о выделении субсидий вносится в электронную систему и заявителю направляется SMS-уведомление.
Постановлением правительства также утвержден административный регламент о выделении субсидий на приобретение оборудования и инструментов для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.