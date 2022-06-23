https://uz.sputniknews.ru/20220623/zatraty-na-obuchenie-molodyx-lyudey-s-ogranichennymi-vozmojnostyami-vozmestyat-25568151.html

Затраты на обучение молодых людей с ограниченными возможностями возместят

Затраты на обучение молодых людей с ограниченными возможностями возместят

Данные госуслуги предоставляются бесплатно.

2022-06-23T12:17+0500

2022-06-23T12:17+0500

2022-06-23T12:17+0500

общество

узбекистан

инвалиды

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ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Согласно постановлению правительства Узбекистана, молодым людям с ограниченными возможностями предоставят субсидии в размере до 15 млн сумов для покрытия расходов на обучение в негосударственных образовательных учреждениях, программирование, обучение иностранным языкам, проживание и транспорт. Подать заявление на субсидию можно в центре государственных услуг или через ЕПИГУ.При получении субсидии на оплату обучения к заявлению прилагается:При получении субсидии на проживание и транспортные расходы нужны: Все эти госуслуги предоставляются бесплатно. Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней.Информация о выделении субсидий вносится в электронную систему и заявителю направляется SMS-уведомление.Постановлением правительства также утвержден административный регламент о выделении субсидий на приобретение оборудования и инструментов для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.Читайте также:В Узбекистане паралимпийцам дали зеленый светВ Узбекистане более 56 тыс. женщинам помогли найти работу

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узбекистан, инвалиды