https://uz.sputniknews.ru/20220624/covid-19-za-sutki-v-uzbekistane-bolee-90-infitsirovannyx-25607363.html
COVID-19: за сутки в Узбекистане более 90 инфицированных
COVID-19: за сутки в Узбекистане более 90 инфицированных
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Ташкенте.
2022-06-24T13:24+0500
2022-06-24T13:24+0500
2022-06-24T13:24+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.Накануне COVID-19 диагностировали у 94 человека, уточняет ведомство.В Ташкенте вирус обнаружили у 41 человека, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по пять заболевших. В Самаркандской и Кашкадарьинской – по восемь, в Каракалпакстане, Наманганской, Навойиской и Андижанской областях– по четыре человека.В Сырдарьинской области – два человека, в Джизакской области – три, в Бухарской – шесть человек.На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 240 087 человек.Читайте также: Ранние симптомы оспы обезьян — подробностиВОЗ созывает совещание из-за оспы обезьян
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коронавирус covid-19, статистика, узбекистан
COVID-19: за сутки в Узбекистане более 90 инфицированных
Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявили в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
Число заболевших коронавирусом в Узбекистане снова выросло. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.
Накануне COVID-19 диагностировали у 94 человека, уточняет ведомство.
В Ташкенте вирус обнаружили у 41 человека, в Ташкентской и Сурхандарьинской областях по пять заболевших. В Самаркандской и Кашкадарьинской – по восемь, в Каракалпакстане, Наманганской, Навойиской и Андижанской областях– по четыре человека.
В Сырдарьинской области – два человека, в Джизакской области – три, в Бухарской – шесть человек.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 240 087 человек.