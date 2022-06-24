https://uz.sputniknews.ru/20220624/eto-ix-posledniy-rubej-chto-nachalos-na-severe-donbassa-25616310.html

"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса

"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса

Операция по освобождению бывшей Луганской области Украины выходит на завершающий этап.

2022-06-24T16:31+0500

2022-06-24T16:31+0500

2022-06-24T16:31+0500

колумнисты

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Большая часть населенных пунктов уже под контролем ЛНР. Союзные войска наступают на запад и практически полностью заняли Северодонецк. Окружают соседний Лисичанск. В окрестностях города сформировалось несколько котлов. О ситуации на фронте пишет колумнист РИА Новости Андрей Коц.Оперативное окружениеЛисичанск — сложная цель для лобового штурма. Город находится на возвышенности, застройка плотная. К тому же много промышленных зон, удобных для длительной обороны. Пять угледобывающих шахт, с десяток крупных заводов — от машиностроительного до фабрики технических тканей. По последним данным, в группировке ВСУ, дислоцированной тут, от пяти до семи тысяч человек.Отступать, по сути, некуда. Как сообщил в четверг посол ЛНР в России Родион Мирошник, республиканская армия перерезала трассу Артемовск — Северск — Лисичанск. Это один из двух путей, по которым ВСУ перебрасывали подкрепления, продукты и боекомплект. Вторую трассу — из Артемовска через Соледар — взяли под контроль еще раньше. Положение украинской группировки из тяжелого превратилось в критическое.Сейчас речь идет об оперативном окружении, то есть группировку лишили снабжения, а также возможности выйти на соседние участки. Однако сплошного фронта нет — блокированные могут относительно свободно маневрировать.За оперативным следует тактическое окружение. Наступающие подтянут к городу дополнительные силы, закроют последние лазейки и приступят к методичному взлому обороны артиллерией и авиацией. Обороняющимся придется отсиживаться в укрытиях в надежде минимизировать потери.Дальше либо штурм, либо длительная осада. Войска союзных армий готовы к обоим вариантам. Как заявил на днях помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и засевшую здесь группировку полностью блокируют в течение недели.Новый котелВ рамках операции армии России и ЛНР захлопнули крышку крупного котла южнее Лисичанска. В окружение попали до трех тысяч украинских силовиков в укрепрайоне возле Горского и Золотого. Объединенные силы заняли населенный пункт Рай-Александровка, перерезав последнюю коммуникацию с Лисичанском.Ее разгром, отмечает аналитик, фактически означает полное освобождение ЛНР. На южных окраинах города уже идут бои — в том числе у НПЗ рядом с деревней Волчеяровкой.Наступление на СлавянскПо мнению экспертов, Киев пытается отвлечь внимание союзных войск от Лисичанска и Северодонецка: обстрелы Донецка значительно усилились. Как отмечают в ДНР, бьют из американских гаубиц — даже по центральным районам.Кроме того, часть сил, задействованных на западе ЛНР, в дальнейшем сможет развить наступление на Артемовск (Бахмут). А оттуда открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск — города, имеющие для ДНР огромное символическое значение. Именно в них весной-летом 2014-го донецкое ополчение прошло боевое крещение и в конечном счете превратилось в полноценную армию.Вдобавок в Краматорске расположен украинский штаб Операции объединенных сил (ООС). Его захват или уничтожение обезглавит всю группировку ВСУ в Донбассе.Читайте также:

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