https://uz.sputniknews.ru/20220624/komu-grozit-tromboz--vrach--25592385.html

Кому грозит тромбоз — врач

Кому грозит тромбоз — врач

Эксперт рассказала, как защитить себя от тромбоза

2022-06-24T07:00+0500

2022-06-24T07:00+0500

2022-06-24T07:00+0500

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болезнь

врач

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Некоторые группы людей наиболее подвержены риску возникновения тромбоза, считает врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщает РИА Новости.В группу риска входят пенсионеры, а также люди, пьющие мало воды, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от варикоза.По мнению врача, риск возникновения тромба наиболее высок у людей с варикозом. При варикозе происходит расширение притоков крупных вен, из-за чего поток крови становится хаотичным или застаивается. Тромбы могут образоваться в притоках расширенных вен. Он может оторваться при физической нагрузке и вызвать инфаркт, инсульт, закупорку легочной артерии и даже смерть.В случае сильной варикозной болезни лучше удалит вену. Это снизит риск развития тромбоза, рекомендовала врач.Длительные перелеты тоже увеличивают риск возникновения тромба, считает Маршинцева. В полете организм человека обезвоживается, сухой воздух и долгое положение в одной позе усугубляют это состояние.Опасная болезнь возникает не только у пенсионеров. В последнее время она "взяла тренд на омоложение", подвела итог кардиолог.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачПеред полетом лучше отказаться от кофе – эксперт

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