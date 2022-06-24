https://uz.sputniknews.ru/20220624/komu-grozit-tromboz--vrach--25592385.html
Кому грозит тромбоз — врач
Кому грозит тромбоз — врач
Эксперт рассказала, как защитить себя от тромбоза
2022-06-24T07:00+0500
2022-06-24T07:00+0500
2022-06-24T07:00+0500
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Некоторые группы людей наиболее подвержены риску возникновения тромбоза, считает врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщает РИА Новости.В группу риска входят пенсионеры, а также люди, пьющие мало воды, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от варикоза.По мнению врача, риск возникновения тромба наиболее высок у людей с варикозом. При варикозе происходит расширение притоков крупных вен, из-за чего поток крови становится хаотичным или застаивается. Тромбы могут образоваться в притоках расширенных вен. Он может оторваться при физической нагрузке и вызвать инфаркт, инсульт, закупорку легочной артерии и даже смерть.В случае сильной варикозной болезни лучше удалит вену. Это снизит риск развития тромбоза, рекомендовала врач.Длительные перелеты тоже увеличивают риск возникновения тромба, считает Маршинцева. В полете организм человека обезвоживается, сухой воздух и долгое положение в одной позе усугубляют это состояние.Опасная болезнь возникает не только у пенсионеров. В последнее время она "взяла тренд на омоложение", подвела итог кардиолог.Читайте также:Кому нельзя пить чай – врачПеред полетом лучше отказаться от кофе – эксперт
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болезнь, врач
Кому грозит тромбоз — врач
Тромбоз очень опасен и может привести к летальному исходу. Эксперт рассказала, как защитить себя от этого недуга.
Некоторые группы людей наиболее подвержены риску возникновения тромбоза, считает врач-кардиолог Юлия Маршинцева. Об этом сообщает РИА Новости.
В группу риска входят пенсионеры, а также люди, пьющие мало воды, ведущие малоподвижный образ жизни и страдающие от варикоза.
По мнению врача, риск возникновения тромба наиболее высок у людей с варикозом. При варикозе происходит расширение притоков крупных вен, из-за чего поток крови становится хаотичным или застаивается. Тромбы могут образоваться в притоках расширенных вен. Он может оторваться при физической нагрузке и вызвать инфаркт, инсульт, закупорку легочной артерии и даже смерть.
"Тромбы могут лежать в этих расширенных притоках долгое время, а потом однажды, когда человек дает какую-то нагрузку, например, бабушка сидела дома с варикозом, а потом решила сходить в магазин, тромб может оторваться и улететь. И она получит инсульт или инфаркт", — объяснила кардиолог.
В случае сильной варикозной болезни лучше удалит вену. Это снизит риск развития тромбоза, рекомендовала врач.
Длительные перелеты тоже увеличивают риск возникновения тромба, считает Маршинцева. В полете организм человека обезвоживается, сухой воздух и долгое положение в одной позе усугубляют это состояние.
"Кроме того, длительные перелеты у здоровых людей могут быть факторами риска развития тромбоза, потому что человек находится в одном положении, сухой воздух. Поэтому когда длительные перелеты, желательно пить побольше воды и, если есть возможность, ходить по салону", — уточнила Маршинцева.
Опасная болезнь возникает не только у пенсионеров. В последнее время она "взяла тренд на омоложение", подвела итог кардиолог.