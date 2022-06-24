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Кому нельзя есть ананасы - эксперт
Кому нельзя есть ананасы - эксперт
Ананас имеет противопоказания
2022-06-24T23:00+0500
2022-06-24T23:00+0500
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мнение эксперта
эксперт
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Некоторым людям стоит воздерживаться от употребления ананаса, считает диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает РИА Новости.Ананас – полезный плод, содержащий множество витаминов и минералов. Он положительно влияет на иммунную и нервную системы, микрофлору, сосуды, связки и мышцы.Однако есть люди, которым он может причинить вред. Диабетикам следует строго контролировать количество съедаемого фрукта. Совсем отказаться от плода стоит людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.Также Соломатина рекомендует после ананаса полоскать рот водой, потому что он может вызвать неприятные ощущения на губах.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачСимптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение
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мнение эксперта, эксперт

Кому нельзя есть ананасы - эксперт

23:00 24.06.2022
© Pixabay/SecurityАнанас
Ананас - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© Pixabay/Security
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Несмотря на всю пользу фрукта, к нему стоит относится с осторожностью.
Некоторым людям стоит воздерживаться от употребления ананаса, считает диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает РИА Новости.
Ананас – полезный плод, содержащий множество витаминов и минералов. Он положительно влияет на иммунную и нервную системы, микрофлору, сосуды, связки и мышцы.
Однако есть люди, которым он может причинить вред. Диабетикам следует строго контролировать количество съедаемого фрукта. Совсем отказаться от плода стоит людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Не стоит есть ананасы людям с заболеваниями ЖКТ, характеризующимися повышенной кислотностью (язвы, гастриты, колиты и так далее) в стадии обострения. Совсем лучше отказаться при непереносимости, аллергии. Диабетикам в состоянии некомпенсированного диабета желательно не есть очень сладкие ананасы. А адекватное количество — вполне можно", — уточняет диетолог.

Также Соломатина рекомендует после ананаса полоскать рот водой, потому что он может вызвать неприятные ощущения на губах.
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