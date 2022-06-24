https://uz.sputniknews.ru/20220624/komu-nelzya-est-ananasy---ekspert--25624484.html

Кому нельзя есть ананасы - эксперт

Кому нельзя есть ананасы - эксперт

Ананас имеет противопоказания

2022-06-24T23:00+0500

2022-06-24T23:00+0500

2022-06-24T23:00+0500

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мнение эксперта

эксперт

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Некоторым людям стоит воздерживаться от употребления ананаса, считает диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает РИА Новости.Ананас – полезный плод, содержащий множество витаминов и минералов. Он положительно влияет на иммунную и нервную системы, микрофлору, сосуды, связки и мышцы.Однако есть люди, которым он может причинить вред. Диабетикам следует строго контролировать количество съедаемого фрукта. Совсем отказаться от плода стоит людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.Также Соломатина рекомендует после ананаса полоскать рот водой, потому что он может вызвать неприятные ощущения на губах.Читайте также:Кому грозит тромбоз — врачСимптомом смертельной болезни назвали учащенное сердцебиение

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мнение эксперта, эксперт