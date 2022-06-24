https://uz.sputniknews.ru/20220624/ministry-oborony-rossii-uzbekistana-i-stran-tsa-vstretilis-v-moskve-25618411.html

Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве

Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве

Что обсудили главы Минобороны России и стран центральноазиатского региона на заседании в Москве - читайте в нашем материале.

2022-06-24T15:49+0500

2022-06-24T15:49+0500

2022-06-24T15:49+0500

политика

министр обороны узбекистана

министр

оборона

министерство обороны россии

минобороны рф

москва

центральная азия

узбекистан

встреча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/1c/19851095_0:0:2044:1151_1920x0_80_0_0_0a702ac6260a4690178dadb1f852177b.jpg

ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Москве впервые прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Главы оборонных ведомств обсудили нарастающую активность международных террористических организаций в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил участников за поддержку российской инициативы о созыве встречи на фоне нарастания военной опасности в Центральной Азии.В заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомтсв Узбекистана – Баходир Курбанов, Казахстана – Руслан Жаксылыков, Кыргызстана – Бактыбек Бекболотов и Таджикистана – Шерали Мирзо.Глава российского военного ведомства уточнил, что в регионе распространяются идеология религиозного радикализма, возрастает наркотрафик и трансграничная преступность.По словам Шойгу, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.Кроме этого, глава Минобороны России выразил надежду на то, что сложившийся за долгие годы доверительный диалог между странами поспособствует развитию и совершенствованию взаимодействия.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министр обороны узбекистана, министр, оборона, министерство обороны россии, минобороны рф, москва, центральная азия, узбекистан, встреча