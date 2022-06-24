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Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве
Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве
Что обсудили главы Минобороны России и стран центральноазиатского региона на заседании в Москве - читайте в нашем материале.
2022-06-24T15:49+0500
2022-06-24T15:49+0500
политика
министр обороны узбекистана
министр
оборона
министерство обороны россии
минобороны рф
москва
центральная азия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Москве впервые прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Главы оборонных ведомств обсудили нарастающую активность международных террористических организаций в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил участников за поддержку российской инициативы о созыве встречи на фоне нарастания военной опасности в Центральной Азии.В заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомтсв Узбекистана – Баходир Курбанов, Казахстана – Руслан Жаксылыков, Кыргызстана – Бактыбек Бекболотов и Таджикистана – Шерали Мирзо.Глава российского военного ведомства уточнил, что в регионе распространяются идеология религиозного радикализма, возрастает наркотрафик и трансграничная преступность.По словам Шойгу, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.Кроме этого, глава Минобороны России выразил надежду на то, что сложившийся за долгие годы доверительный диалог между странами поспособствует развитию и совершенствованию взаимодействия.Читайте также:
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министр обороны узбекистана, министр, оборона, министерство обороны россии, минобороны рф, москва, центральная азия, узбекистан, встреча

Министры обороны России, Узбекистана и стран ЦА встретились в Москве

15:49 24.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Что обсудили главы Минобороны России и стран центральноазиатского региона на заседании в Москве - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Москве впервые прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Главы оборонных ведомств обсудили нарастающую активность международных террористических организаций в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил участников за поддержку российской инициативы о созыве встречи на фоне нарастания военной опасности в Центральной Азии.

"Поводом для этого стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь "Исламского государства Ирака и Леванта" и "Аль-Каиды", – сказал Шойгу.

В заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомтсв Узбекистана – Баходир Курбанов, Казахстана – Руслан Жаксылыков, Кыргызстана – Бактыбек Бекболотов и Таджикистана – Шерали Мирзо.
Глава российского военного ведомства уточнил, что в регионе распространяются идеология религиозного радикализма, возрастает наркотрафик и трансграничная преступность.

"Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек", подчеркнул министр.

По словам Шойгу, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.
Кроме этого, глава Минобороны России выразил надежду на то, что сложившийся за долгие годы доверительный диалог между странами поспособствует развитию и совершенствованию взаимодействия.
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