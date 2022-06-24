https://uz.sputniknews.ru/20220624/proekt-popravok-v-konstitutsiyu-vynesut-na-obsujdenie-25-iyunya-25615060.html

Проект поправок в Конституцию вынесут на обсуждение 25 июня

Проект поправок в Конституцию вынесут на обсуждение 25 июня

Депутаты единогласно приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию Узбекистана. 24.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-24T15:09+0500

2022-06-24T15:09+0500

2022-06-24T15:09+0500

политика

проект

поправки

конституция

депутаты

чтение

закон

законопроект

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В пятницу депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса единогласно одобрили и приняли в первом чтении проект конституционного закона о внесении поправок в Конституцию страны. Пленарное заседание транслировали в прямом эфире онлайн.Известно, что для принятия необходимо было две третьих положительных голосов. Однако 129 из присутствоваших на заседании депутатов проголосовали "за" законопроект. Один депутат воздержался от голосования, и еще один не проголосовал. Голосование было открытым.Согласно тексту проекта закона в 66 статей Конституции Узбекистана внесут более 170 поправок.Также перед началом голосования перед депутатами выступил глава конституционной комиссии, первый заместитель спикера Законодательной палаты Акмаль Саидов.Саидов подчеркнул, что идею реформы Конституции поддерживает весь народ Узбекистана, и рассказал, что комиссия получила более 60 тыс. предложений. Эти показатели выросли в 10 раз по сравнению с разработкой действующей Конституции.Помимо этого он отметил работу, проделанную конституционной комиссией и особо выделил, что на данный момент "можно говорить об уникальном узбекском опыте по проведению конституционных реформ".Саидов сообщил, что более 50 тыс. граждан, отправивших предложения о внесении поправок в основной закон страны, получили ответные благодарственные сообщения.Таким образом, проект поправок в Конституцию для всенародного обсуждения будет опубликован 25 июня. Обсуждение завершится 4 июля, после этого законопроект будет вынесен на референдум.Читайте также:

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проект, поправки, конституция, депутаты, чтение, закон, законопроект, узбекистан