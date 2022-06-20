https://uz.sputniknews.ru/20220620/mirziyoev-predlojil-provesti-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-25479446.html

Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституциюю

2022-06-20T16:47+0500

2022-06-20T16:47+0500

2022-06-20T16:51+0500

политика

шавкат мирзиёев

конституция

референдум

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана на совещании с Конституционной комиссией заявил о необходимости проведения референдума по принятию поправок в Конституцию."Предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума", – сказал Шавкат Мирзиёев.Он также отметил, что, по закону, парламент сам может вносить поправки в Конституцию, но справедливее это сделать, опираясь на волеизъявление жителей Узбекистана."Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа, это будет настоящая народная Конституция. Это соответствует принципу, что "единственным источником и автором Конституции является народ". Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: "Новая Конституция Узбекистана – моя Конституция", – заявил глава республики.До этого лидер Узбекистана предложил реформировать систему задержания граждан правоохранительными органами, а также внести в Конституцию нормы о запрете смертной казни.Помимо этого, Мирзиёев предложил ввести норму, которая поможет защитить неприкосновенность имущества узбекистанцев, в том числе от надоевших сносов.Читайте также:Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией

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шавкат мирзиёев, конституция, референдум