https://uz.sputniknews.ru/20220620/mirziyoev-predlojil-provesti-referendum-po-popravkam-v-konstitutsiyu-25479446.html
Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституциюю
2022-06-20T16:47+0500
2022-06-20T16:47+0500
2022-06-20T16:51+0500
политика
шавкат мирзиёев
конституция
референдум
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Президент Узбекистана на совещании с Конституционной комиссией заявил о необходимости проведения референдума по принятию поправок в Конституцию."Предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума", – сказал Шавкат Мирзиёев.Он также отметил, что, по закону, парламент сам может вносить поправки в Конституцию, но справедливее это сделать, опираясь на волеизъявление жителей Узбекистана."Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа, это будет настоящая народная Конституция. Это соответствует принципу, что "единственным источником и автором Конституции является народ". Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: "Новая Конституция Узбекистана – моя Конституция", – заявил глава республики.До этого лидер Узбекистана предложил реформировать систему задержания граждан правоохранительными органами, а также внести в Конституцию нормы о запрете смертной казни.Помимо этого, Мирзиёев предложил ввести норму, которая поможет защитить неприкосновенность имущества узбекистанцев, в том числе от надоевших сносов.Читайте также:Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компанией
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шавкат мирзиёев, конституция, референдум
Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию
16:47 20.06.2022 (обновлено: 16:51 20.06.2022)
Единственным источником и автором Конституции должен быть народ, сообщил Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Президент Узбекистана на совещании
с Конституционной комиссией заявил о необходимости проведения референдума по принятию поправок в Конституцию.
"Предлагаю рассмотреть проект, разработанный парламентом, на всенародном обсуждении и принять его путем референдума", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Он также отметил, что, по закону, парламент сам может вносить поправки в Конституцию, но справедливее это сделать, опираясь на волеизъявление жителей Узбекистана.
"Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа, это будет настоящая народная Конституция. Это соответствует принципу, что "единственным источником и автором Конституции является народ". Тогда каждый наш соотечественник сможет с гордостью сказать: "Новая Конституция Узбекистана – моя Конституция", – заявил глава республики.
До этого лидер Узбекистана предложил реформировать систему задержания граждан
правоохранительными органами, а также внести в Конституцию нормы о запрете смертной казни
.
Помимо этого, Мирзиёев предложил ввести норму, которая поможет защитить неприкосновенность имущества узбекистанцев, в том числе от надоевших сносов.