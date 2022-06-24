https://uz.sputniknews.ru/20220624/reyting-odobreniya-prezidenta-ssha-padaet-ves-mesyats-25585409.html

Рейтинг одобрения президента США падает весь месяц

Рейтинг одобрения президента США падает весь месяц

Это серьезный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов.

2022-06-24T08:31+0500

2022-06-24T08:31+0500

2022-06-24T08:31+0500

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 36%, достигнув худшего показателя. Об этом говорят данные совместного опроса агентства "Рейтер" и Ipsos.По информации агентств, опрос проводился онлайн среди 1 002 респондентов, включая 435 демократов и 379 республиканцев, погрешность составляет 4%."Рейтинг одобрения президента Байдена падает четвертую неделю подряд, достигнув 36% — самого низкого результата, в последний раз фиксировавшегося в мае", — говорится в сообщении.Исходя из этих данных рейтинг одобрения американского президента был ниже 50% с августа. Агентство отмечает, что это серьезный знак для демократической партии в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Несмотря на то, что показатели Байдена снизились, он не достиг худшего результата экс-президента США Дональда Трампа, чей рейтинг падал до 33%, говорится в сообщении агентства.Читайте также:Представитель Белого дома случайно подставила Байдена — видеоКто кого: Байден ждет "игру на выживание" между Россией и Европой

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джо байден, рейтинг, сша