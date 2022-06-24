https://uz.sputniknews.ru/20220624/turkmenistan-otpravit-gumpomosch-afgantsam-postradavshim-ot-zemletryaseniya-25609498.html
Туркменистан отправит гумпомощь афганцам, пострадавшим от землетрясения
Туркменистан отправит гумпомощь афганцам, пострадавшим от землетрясения
В результате землетрясения погибло 920 человек, ранены 610 человек.
2022-06-24T14:47+0500
2022-06-24T14:47+0500
2022-06-24T14:47+0500
в мире
туркменистан
землетрясение
афганистан
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/18/25609872_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_7b7c6dbdb14be4ee3e0a6c526bfde335.jpg
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Туркменистана направят гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения, передает информационное агентство "Дунё".Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках встречи с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммадом Фазелом Сабером выразил слова соболезнования афганскому населению в связи с разрушительным землетрясением в регионах Хост и Пактика."В Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания", - сказал Мередов.По его словам, Туркменистан собирается незамедлительно отправить гуманитарную помощь жителям "братского Афганистана".Ранее 22 июня МИД Узбекистана выступило с заявлением по поводу многочисленных жертв и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате стихийного бедствия в Афганистане.Напомним: землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненых – 610 жителей.Читайте также:Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920Последствия землетрясения в Афганистане — фото
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/18/25609872_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_8bb1cdddb12ef1becb248760c9d6ea1c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туркменистан, землетрясение, афганистан, гуманитарная помощь
Туркменистан отправит гумпомощь афганцам, пострадавшим от землетрясения
По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, в результате землетрясения погибло 920 человек, ранены 610 человек.
ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Власти Туркменистана направят гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения, передает информационное агентство "Дунё
".
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках встречи с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммадом Фазелом Сабером выразил слова соболезнования афганскому населению в связи с разрушительным землетрясением в регионах Хост и Пактика.
"В Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания", - сказал Мередов.
По его словам, Туркменистан собирается незамедлительно отправить гуманитарную помощь жителям "братского Афганистана".
Ранее 22 июня МИД Узбекистана выступило с заявлением
по поводу многочисленных жертв и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате стихийного бедствия в Афганистане.
Напомним: землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненых – 610 жителей.