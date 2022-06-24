https://uz.sputniknews.ru/20220624/turkmenistan-otpravit-gumpomosch-afgantsam-postradavshim-ot-zemletryaseniya-25609498.html

Туркменистан отправит гумпомощь афганцам, пострадавшим от землетрясения

Туркменистан отправит гумпомощь афганцам, пострадавшим от землетрясения

В результате землетрясения погибло 920 человек, ранены 610 человек.

2022-06-24T14:47+0500

2022-06-24T14:47+0500

2022-06-24T14:47+0500

в мире

туркменистан

землетрясение

афганистан

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Власти Туркменистана направят гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения, передает информационное агентство "Дунё".Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов в рамках встречи с Временным поверенным в делах Афганистана в Туркменистане Мохаммадом Фазелом Сабером выразил слова соболезнования афганскому населению в связи с разрушительным землетрясением в регионах Хост и Пактика."В Туркменистане с глубокой скорбью восприняли весть о разрушительном землетрясении в афганских провинциях Хост и Пактика и выразил народу этой страны искренние соболезнования и чувства сопереживания", - сказал Мередов.По его словам, Туркменистан собирается незамедлительно отправить гуманитарную помощь жителям "братского Афганистана".Ранее 22 июня МИД Узбекистана выступило с заявлением по поводу многочисленных жертв и пострадавших, а также серьезных разрушений в результате стихийного бедствия в Афганистане.Напомним: землетрясение силой 6,1 балла произошло утром 22 июня. По данным замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима, число погибших – 920 человек, раненых – 610 жителей.Читайте также:Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920Последствия землетрясения в Афганистане — фото

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туркменистан, землетрясение, афганистан, гуманитарная помощь