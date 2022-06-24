https://uz.sputniknews.ru/20220624/txekvondisty-iz-uzbekistana-zavoevyvayut-medali-na-chempionate-azii-25621337.html
Тхэквондисты из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии
Тхэквондисты из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии
Узбекистанские спортсмены успешно выступают на континентальном первенстве, которое проходит в Южной Корее.
2022-06-24T20:41+0500
2022-06-24T20:41+0500
2022-06-24T20:41+0500
спорт
узбекистан
медаль
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевывают награды на чемпионате Азии по тхэквондо, который проходит в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Так, в весовой категории до 68 кг олимпийский чемпион Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль. В финале он одолел Заида Карима в двух раундах.Рашитов начал турнир с 1/8 финала и в первом поединке победил палестинца Фахида Абдулразака со счётом 2:0. После этого в четвертьфинале одолел Энгболда Буяншагаи из Монголии, а в полуфинале – Донёла Бозоргишоб из Ирана-2:0.Другая представительница узбекистанской сборной Чарос Каюмова завоевала серебряную награду в весовой категории до 53 кг. В финале она уступила представительнице Ирана Нахид Киянчандех.Таким образом, в первый день континентального первенства тхэквондисты из Узбекистана пополнили копилку сборной одной золотой и одной серебряной наградами.Читайте также:
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узбекистан, медаль, чемпионат азии
Тхэквондисты из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате Азии
Узбекистанские спортсмены успешно выступают на континентальном первенстве, которое проходит в Южной Корее.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана завоевывают награды на чемпионате Азии по тхэквондо, который проходит в Южной Корее. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.
Так, в весовой категории до 68 кг олимпийский чемпион Улугбек Рашитов завоевал золотую медаль. В финале он одолел Заида Карима в двух раундах.
Рашитов начал турнир с 1/8 финала и в первом поединке победил палестинца Фахида Абдулразака со счётом 2:0. После этого в четвертьфинале одолел Энгболда Буяншагаи из Монголии, а в полуфинале – Донёла Бозоргишоб из Ирана-2:0.
Другая представительница узбекистанской сборной Чарос Каюмова завоевала серебряную награду в весовой категории до 53 кг. В финале она уступила представительнице Ирана Нахид Киянчандех.
Таким образом, в первый день континентального первенства тхэквондисты из Узбекистана пополнили копилку сборной одной золотой и одной серебряной наградами.