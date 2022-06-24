https://uz.sputniknews.ru/20220624/uzbekistanskaya-sportsmenka-vyshla-v-final-bolshogo-shlema-po-dzyudo-25622097.html
Узбекистанская спортсменка вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
Узбекистанская спортсменка вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
В пятницу в Монголии стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
2022-06-24T18:55+0500
2022-06-24T18:55+0500
2022-06-24T18:55+0500
спорт
дзюдо
финал
узбекистан
спортсмен
монголия
турнир
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо спортсменка из Узбекистана Диёра Келдиёрова вышла в финал. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Келдиёрова выступает в весовой категории до 52 кг. Так, она одолела представительницу китайского Тайбэя, затем четвертьфинале - Машу Балхаус из Германии, а в полуфинале Джоану Диого из Португалии. В финале спортсменка встретится с россиянкой Алесей Кузнецовой.За победу в соревнованиях борятся свыше 250 дзюдоистов из 30 стран мира. Турнир продлится до 26 июня.Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дзюдо, финал, узбекистан, спортсмен, монголия, турнир, турнир "большого шлема"
Узбекистанская спортсменка вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо
В пятницу в Монголии стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik.
В первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо спортсменка из Узбекистана Диёра Келдиёрова вышла в финал. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета страны.
Келдиёрова выступает в весовой категории до 52 кг. Так, она одолела представительницу китайского Тайбэя, затем четвертьфинале - Машу Балхаус из Германии, а в полуфинале Джоану Диого из Португалии. В финале спортсменка встретится с россиянкой Алесей Кузнецовой.
За победу в соревнованиях борятся свыше 250 дзюдоистов из 30 стран мира. Турнир продлится до 26 июня.