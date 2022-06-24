https://uz.sputniknews.ru/20220624/uzbekistanskaya-sportsmenka-vyshla-v-final-bolshogo-shlema-po-dzyudo-25622097.html

Узбекистанская спортсменка вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо

Узбекистанская спортсменка вышла в финал "Большого шлема" по дзюдо

В пятницу в Монголии стартовал турнир "Большого шлема" по дзюдо.

2022-06-24T18:55+0500

2022-06-24T18:55+0500

2022-06-24T18:55+0500

спорт

дзюдо

финал

узбекистан

спортсмен

монголия

турнир

турнир "большого шлема"

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В первый день турнира "Большого шлема" по дзюдо спортсменка из Узбекистана Диёра Келдиёрова вышла в финал. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета страны.Келдиёрова выступает в весовой категории до 52 кг. Так, она одолела представительницу китайского Тайбэя, затем четвертьфинале - Машу Балхаус из Германии, а в полуфинале Джоану Диого из Португалии. В финале спортсменка встретится с россиянкой Алесей Кузнецовой.За победу в соревнованиях борятся свыше 250 дзюдоистов из 30 стран мира. Турнир продлится до 26 июня.Читайте также:

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дзюдо, финал, узбекистан, спортсмен, монголия, турнир, турнир "большого шлема"