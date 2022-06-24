https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-uzbekistane-poyavyatsya-chastnye-kompanii-po-prodaje-elektroenergii-25596914.html

В Узбекистане появятся частные компании по продаже электроэнергии

В Узбекистане появятся частные компании по продаже электроэнергии

Для модернизации системы энергетики, полного удовлетворения потребностей отраслей экономики и населения в ближайшие годы Узбекистану потребуется около $20 млрд. инвестиций.

2022-06-24T07:45+0500

2022-06-24T07:45+0500

2022-06-24T10:00+0500

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

совещание

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. В Узбекистане в следующем году появятся частные компании, продающие электроэнергию.Об этом стало известно в ходе совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева "По вопросам трансформации электроэнергетических предприятий", сообщает пресс-служба главы государства.Для этого c целью формирования равных условий для подключения частных генерирующих предприятий предложено разделить полномочия АО "Узбекистон миллий электр тармоклари" на две части: по закупке электроэнергии и управлению магистральными сетями.Так, в следующем году в 14 районах и городах в качестве альтернативы АО "Худудий электр тармоклари" будут организованы частные компании розничной торговли электроэнергией.Глава государства указал на необходимость ускорения процессов трансформации, финансового оздоровления предприятий и преобразования их в компании, способные привлекать прямые инвестиции.Мирзиёев поручил принять меры по оптимизации операционных расходов предприятий отрасли и модернизации линий электропередачи.А также поставил задачи перед правительством и руководителями отрасли по разработке программы подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для реализации данной реформы.Читайте также: Правоохранители будут объяснять права граждан при задержании — Мирзиёев

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шавкат мирзиёев, президент узбекистана, совещание