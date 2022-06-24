https://uz.sputniknews.ru/20220624/v-vengrii-predupredili-es-o-posledstviyax-sanktsiy-protiv-rossii-25607455.html

В Венгрии предупредили ЕС о последствиях санкций против России

В Венгрии предупредили ЕС о последствиях санкций против России

Санкции Евросоюза против России вредят всему блоку, заявил советник премьер-мминистра Венгрии.

2022-06-24T13:02+0500

2022-06-24T13:02+0500

2022-06-24T13:02+0500

в мире

венгрия

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санкции

россия

евросоюз

советник

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 24 июн – Sputnik. Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за специальной военной операции на Украине – вместо этого ЕС стоит соредоточиться на прекращении огня и начале переговоров. Об этом в интервью Reuters заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан.По мнению советника, новые санкции, которые вводит Евросоюз против России, только больше вредят всему блоку, и именно Европа в итоге окажется "проигравшей стороной" из-за проблем с экономикой.Также советник премьер-министра Венгрии подчеркнул, что для Европейского союза наступил момент, когда становится ясно, что продолжение текущей стратегии "по рациональному мышлению" "плохо кончится для Европы".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Читайте также:

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венгрия, ес, санкции, россия, евросоюз, советник, премьер-министр