https://uz.sputniknews.ru/20220625/gastro-maxallya-novoe-slovo-v-gastronomicheskom-turizme-25628374.html

Гастромахалля: новое слово в гастрономическом туризме

Гастромахалля: новое слово в гастрономическом туризме

Теперь у гостей Узбекистана есть возможность не только полакомиться национальными блюдами в ресторанах, но и зайти "в гости" в обычную семью и попробовать домашнюю еду.

2022-06-25T10:41+0500

2022-06-25T10:41+0500

2022-06-25T11:32+0500

общество

туризм

гастрономический туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. В Узбекистане запустили уникальный туристический проект. Теперь каждый желающий с помощью мобильного приложения может зайти "в гости" к обычной семье и попробовать блюда национальной кухни в аутентичном домашнем, а не ресторанном исполнении.Авторами необычного проекта стал Научно-исследовательский институт "Махалля и семья" и Ассоциация гастрономического туризма Узбекистана. Проект, стартовавший в двух городах: Ташкенте и Бухаре, оказался успешным и сейчас охватывает уже 14 регионов страны.Суть в том, что турист, скачав мобильное приложение или зайдя на сайт gastromahalla.uz, может выбрать кого-то из участников проекта, живущих недалеко от выбранной им локации, и зайти к нему "в гости", попробовать аутентичные национальные блюда.Как отметила в интервью Sputnik председатель Ассоциации гастрономического туризма Узбекистана Гульноза Одилова, этот проект способствует самозанятости женщин, а также помогает развивать туристическую инфраструктуру регионов.Стать участницей проекта может любая хозяйка, чей дом находится недалеко от основных туристических объектов. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении и загрузить свое местоположение и меню. Туристы могут выбирать гастромахаллю по региону, туристическому объекту или с помощью удобной карты.Напомним: еще одним важным направлением туристической сферы в Узбекистане становится зиёрат-туризм.Зиёрат-туризм, также известный как паломнический или религиозный туризм, – это путешествия по местам, значимым для мусульманской культуры. Например, по мемориальным комплексам и святыням. Это направление перспективно, поскольку 3,5 тысячи туристических объектов в стране имеют непосредственное отношение к исламу. В основном они находятся в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.Узбекистан является одним из самых популярных зарубежных туристических маршрутов среди россиян. Ростуризм прогнозирует рост числа российских туристов в Узбекистане до 700 тысяч человек в этом году, что на 30% выше показателей, которые были до пандемии. В ближайшие 3-5 лет турпоток может вырасти вовсе в четыре раза — до 2 млн человек в год.Читайте также: В Бухаре обнаружили древние пещеры — фото

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туризм, гастрономический туризм, узбекистан