https://uz.sputniknews.ru/20220625/kaldiyorova-stala-dvuxkratnoy-chempionkoy-bolshogo-shlema-po-dzyudo-25634881.html

Калдиёрова стала двухкратной чемпионкой "Большого шлема" по дзюдо

Калдиёрова стала двухкратной чемпионкой "Большого шлема" по дзюдо

В Монголии проходит турнир "Большого шлема" по дзюдо.

2022-06-25T14:00+0500

2022-06-25T14:00+0500

2022-06-25T14:00+0500

спорт

дзюдо

турнир "большого шлема"

монголия

турнир

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Диёра Калдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 кг на турнире "Большого шлема" по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.В финале Калдиёрова встретилась со спортсменкой из России Алесей Кузнецовой. В итоге узбекистанской дзюдоистке удалось одолеть соперницу в зрелищном поединке. Победа принесла ей звание двухкратной победительницы турниров серии "Большого шлема" по дзюдо.Помимо этого, Калдиёрова смогла добавить к своему олимпийскому зачету 500 рейтинговых очков для участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.Напомним: турнир серии "Большого шлема" по дзюдо продлится в Монголии до 26 июня. За победу в соревнованиях борятся свыше 250 дзюдоистов из 30 стран мира.Читайте также:Тхэквондисты из Узбекистана завоевывают медали на чемпионате АзииПрезидент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта

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