https://uz.sputniknews.ru/20220625/uzbekistan-voshel-v-top-5-stran-sng-po-indeksu-konkurentosposobnosti-25640715.html

Узбекистан вошел в топ-5 стран СНГ по индексу конкурентоспособности

Узбекистан вошел в топ-5 стран СНГ по индексу конкурентоспособности

Такие данные в отчете приводит Организация Объединённых Наций по промышленному развитию.

2022-06-25T18:39+0500

2022-06-25T18:39+0500

2022-06-25T18:39+0500

экономика

узбекистан

снг

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ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Узбекистан занял четвертое место среди стран СНГ по индексу уровня конкурентоспособности промышленности. Об этом сказано в отчете специализированного учреждения ООН ЮНИДО.Так, согласно отчету "Индекс конкурентоспособности промышленности - 2022" среди стран Содружества Узбекистан занял четвертое место после России, Беларуси и Казахстана. В мире в данное время Узбекистан занимает 89 место среди 154 стран, которые упоминаются в отчете.Недавное обновление результатов индекса конкурентноспособности узбекистанской промышленности позволило республике улучшить свой рейтинг на пять позиций и перейти в категорию государств со средним уровнем развития промышленности.Недавние экономические реформы в стране оказали положительное влияние на шесть из восьми составляющих индекса.Напомним: последние несколько лет правительство Узбекистана проводит масштабные реформы, нацеленные на улучшение делового климата, привлечение иностранных инвестиций, укрепление прав собственности и борьбу с коррупцией.Читайте также:

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