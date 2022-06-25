https://uz.sputniknews.ru/20220625/uzbekistanskie-sportsmeny-mogut-poexat-na-rafting-forum-v-rossiyu-25638371.html
Узбекистанские спортсмены могут поехать на рафтинг-форум в Россию
Узбекистанские спортсмены могут поехать на рафтинг-форум в Россию
О том как попасть на международный спортивный рафтинг-форум - читайте в нашем материале.
2022-06-25T15:59+0500
2022-06-25T15:59+0500
2022-06-25T15:59+0500
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Спортсмены из Узбекистана смогут принять участие в краткосрочных поездках в Россию в рамках программы "Новое поколение". О начале отбора объявил Русский дом в Ташкенте в своем Telegram-канале.Так, в данное время конкурсный отбор открыт на VII Международный культурно-спортивный рафтинг-форум "Белая Вода Сибири-2022", который пройдет с 1 по 22 августа в Томске и Горно-Алтайске.В форуме могут принять учатие как профессиональные спортсмены, так и начинающие любиьели активного отдыха. В ходе мероприятия участники сплавятся по рекам Катунь, Чуя и Чулымаш. Также программа предусматривает горный треккинг, велопрогулки и экскурсии.Принять участие могут молодые люди от 25 до 35 лет, ранее не участвовавшие в программе "Новое поколение". Необходимо отправить резюме и мотивационное эссе "Почему именно я должен поехать на *выбранное событие*", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту: uzb.rcnk@yandex.ruВсе расходы по перелету и пребыванию участников покрывают организаторы.Читайте также:Русский дом передал книги узбекистанской школеУзбекистанцы смогут учить русский с помощью смартфона
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спортсмен, узбекистан, россия, форум, спорт
Узбекистанские спортсмены могут поехать на рафтинг-форум в Россию
О том как попасть на международный спортивный рафтинг-форум — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
Спортсмены из Узбекистана смогут принять участие в краткосрочных поездках в Россию в рамках программы "Новое поколение". О начале отбора объявил Русский дом в Ташкенте в своем Telegram-канале
.
Так, в данное время конкурсный отбор открыт на VII Международный культурно-спортивный рафтинг-форум "Белая Вода Сибири-2022", который пройдет с 1 по 22 августа в Томске и Горно-Алтайске.
В форуме могут принять учатие как профессиональные спортсмены, так и начинающие любиьели активного отдыха. В ходе мероприятия участники сплавятся по рекам Катунь, Чуя и Чулымаш. Также программа предусматривает горный треккинг, велопрогулки и экскурсии.
Принять участие могут молодые люди от 25 до 35 лет, ранее не участвовавшие в программе "Новое поколение". Необходимо отправить резюме и мотивационное эссе "Почему именно я должен поехать на *выбранное событие*", а также рекомендательное письмо, список достижений, при их наличии, на почту: uzb.rcnk@yandex.ru
Все расходы по перелету и пребыванию участников покрывают организаторы.