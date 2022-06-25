https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-shkolax-rastet-interes-k-izucheniyu-russkogo-yazyka-25623730.html
В школах есть интерес к изучению русского языка
В школах есть интерес к изучению русского языка
Данные о распределении обучающихся на 2021-2022 учебный год приводит Госкомстат Узбекистана.
2022-06-25T10:00+0500
2022-06-25T10:00+0500
2022-06-25T11:35+0500
общество
узбекистан
школа
школы
госкомстат
язык
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Русский язык стал самым популярным в школах Узбекистана с углубленным изучением иностранных языков в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает Госкомстат в своем Telegram-канале.Так, русский язык в Узбекистане изучают 643 тыс. школьников. Второе место занимает каракалпакский язык: количество обучающихся достигает 126 тыс. Третью позиция — у таджикского языка с показателем 65 тыс. учащихся.Затем в списке лидеров идет казахский язык: его изучают 54 тыс. учащихся. Следом — туркменский язык (11 тыс.) и кыргызский язык — 8,2 тыс. школьников.Количество учащихся в классах с углубленным изучением английского языка достигает 1,5 тыс. человек.Читайте также:Русский дом передал книги узбекистанской школеВ СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней
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В школах есть интерес к изучению русского языка
10:00 25.06.2022 (обновлено: 11:35 25.06.2022)
Данные о распределении обучающихся на 2021/2022 учебный год приводит Госкомстат Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik.
Русский язык стал самым популярным в школах Узбекистана с углубленным изучением иностранных языков в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает Госкомстат
в своем Telegram-канале.
Так, русский язык в Узбекистане изучают 643 тыс. школьников. Второе место занимает каракалпакский язык: количество обучающихся достигает 126 тыс. Третью позиция — у таджикского языка с показателем 65 тыс. учащихся.
Затем в списке лидеров идет казахский язык: его изучают 54 тыс. учащихся. Следом — туркменский язык (11 тыс.) и кыргызский язык — 8,2 тыс. школьников.
Количество учащихся в классах с углубленным изучением английского языка достигает 1,5 тыс. человек.