https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-shkolax-rastet-interes-k-izucheniyu-russkogo-yazyka-25623730.html

В школах есть интерес к изучению русского языка

В школах есть интерес к изучению русского языка

Данные о распределении обучающихся на 2021-2022 учебный год приводит Госкомстат Узбекистана.

2022-06-25T10:00+0500

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Русский язык стал самым популярным в школах Узбекистана с углубленным изучением иностранных языков в 2021/2022 учебном году. Об этом сообщает Госкомстат в своем Telegram-канале.Так, русский язык в Узбекистане изучают 643 тыс. школьников. Второе место занимает каракалпакский язык: количество обучающихся достигает 126 тыс. Третью позиция — у таджикского языка с показателем 65 тыс. учащихся.Затем в списке лидеров идет казахский язык: его изучают 54 тыс. учащихся. Следом — туркменский язык (11 тыс.) и кыргызский язык — 8,2 тыс. школьников.Количество учащихся в классах с углубленным изучением английского языка достигает 1,5 тыс. человек.Читайте также:Русский дом передал книги узбекистанской школеВ СНГ переводят на русский Международную классификацию болезней

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