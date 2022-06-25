https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzbekistane-mogut-prodlit-srok-polnomochiy-prezidenta-25635766.html

В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента

В Узбекистане могут продлить срок полномочий президента

В пятницу проект констиутционного закона о поправках был одобрен Законодательной палатой Олий Мажлиса.

2022-06-25T13:21+0500

2022-06-25T13:21+0500

2022-06-25T13:48+0500

политика

узбекистан

президент

конституция

закон

поправки

законодательная палата олий мажлиса

олий мажлис

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет внесен в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан". Проект поправок в Конституцию для всенародного обсуждения был опубликован в субботу.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник на совещании с Конституционной комиссией заявил о необходимости проведения референдума по принятию поправок в Конституцию. Ранее Мирзиёев уже выступал с инициативой обновить Основной закон страны к декабрю этого года.Так, к концу мая в Узбекистане создали Конституционную комиссию по разработке поправок. Законопроект о конституционных поправках был внесен на рассмотрение в Законодательную палату Олий Мажлиса 22 июня, а одобрен он был в первом чтении 24 июня. Также было принято решение опубликовать проект закона для всенародного обсуждения в субботу.Известно, что среди поправок есть внесение изменений в часть вторую статьи 90 Конституции Узбекистана, в частности, предлагают заменить слово "пять" на "семь" — статья 90 действующей конституции предусматривает, что президент республики избирается гражданами страны на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.Напомним: в апреле 2002 года на сессии парламента Узбекистана было принято решение о продлении полномочий первого президента страны Ислама Каримова с пяти до семи лет. В декабре 2011 года вновь были приняты поправки в конституцию, предусматривающие сокращение срока президентства с семи до пяти лет.Шавкат Мирзиёев впервые был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года, спустя три месяца после смерти Каримова. В октябре 2021 года Мирзиёев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.Читайте также:Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в КонституциюПроект поправок в Конституцию вынесут на обсуждение 25 июня

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узбекистан, президент, конституция, закон, поправки, законодательная палата олий мажлиса, олий мажлис