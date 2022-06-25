https://uz.sputniknews.ru/20220625/v-uzbekistane-otkroyut-desyat-pedagogicheskix-vuzov-25638729.html

В Узбекистане откроют десять педагогических вузов

В Узбекистане откроют десять педагогических вузов

В каких регионах страны создадут новые педуниверситеты - читайте в нашем материале.

2022-06-25T16:40+0500

2022-06-25T16:40+0500

2022-06-25T16:40+0500

общество

узбекистан

вуз

вузы

педагогический

педагог

университет

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать десять новых педагогических вузов в стране. Об этом сообщает Минюст со ссылкой на постановление главы государства "О мерах по повышению качества педагогического образования и дальнейшему развитию деятельности высших образовательных учреждений по подготовке педагогических кадров".Известно, что на базе соотвествующих вузов будут созданы:Так, уже в текущем учебном году для студентов педагогических вузов 2-4 курсов обучения еженедельные учебные занятия проводятся в режиме "4+2", то есть четыре дня - в вузе, два дня – на практике в детсадах и средних школах.Кроме того, ежегодно не менее 5% преподавателей кафедр педагогической специализации должны быть направлены на повышение квалификации и стажировку в зарубежные государства на конкурсной основе.Также до 1 января 2023 года для студентов педуниверситетов будут разработаны дополнительные подготовительные программы по смежным специальностям с их направлением обучения. Помимо прочего, образование с учетом этой программы смогут получить студенты последних двух курсов бакалавриата. Сертификат о прохождении программы позволит новоиспеченным специалистам заняться педагогической деятельностью без прохождения курсов переподготовки. С 2023-2024 учебного года студенты, которые обучаются по совместным образовательным программам педвузов, смогут получить компенсацию на покрытие стоимости платного контракта за период обучения в партнерском зарубежном вузе. Начиная со следующего года для подготовки педагогических кадров в престижных зарубежных вузах на основе программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры, будет выделено не менее 35 отдельных квот за счет стипендий Фонда "Эл-юрт умиди".Также утвержден перечень из восьми академических лицеев при педагогических вузах, в которые прием в 2023-2024 учебном году будет осуществлен по двухэтапной системе отбора в порядке эксперимента – на основе предварительного письменного экзамена и тестовых испытаний.Читайте также:

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узбекистан, вуз, вузы, педагогический, педагог, университет