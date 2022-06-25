https://uz.sputniknews.ru/20220625/vks-rossii-unichtojili-do-80-polskix-naemnikov-na-zavode-megateks-na-ukraine-25639826.html

ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине

ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине

Об этом заявили в российском оборонном ведомстве в субботу.

2022-06-25T17:21+0500

2022-06-25T17:21+0500

2022-06-25T17:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские военные уничтожили около 80 наемников из Польши в Донецкой Народной республике ударами высокоточного оружия. Об этом стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной в субботу.Также в ройссийском ведомстве уточнили, что в районе Николаева за сутки ВКС России уничтожили более 300 украинских военных и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:

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