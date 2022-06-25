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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220625/vks-rossii-unichtojili-do-80-polskix-naemnikov-na-zavode-megateks-na-ukraine-25639826.html
ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине
ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине
Об этом заявили в российском оборонном ведомстве в субботу.
2022-06-25T17:21+0500
2022-06-25T17:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
вкс рф
вкс
россия
завод
украина
польша
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ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские военные уничтожили около 80 наемников из Польши в Донецкой Народной республике ударами высокоточного оружия. Об этом стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной в субботу.Также в ройссийском ведомстве уточнили, что в районе Николаева за сутки ВКС России уничтожили более 300 украинских военных и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Читайте также:
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ВКС России уничтожили до 80 польских наемников на заводе "Мегатекс" на Украине

17:21 25.06.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Об этом заявили в российском оборонном ведомстве в субботу.
ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Российские военные уничтожили около 80 наемников из Польши в Донецкой Народной республике ударами высокоточного оружия. Об этом стало известно из сводки Минобороны России, опубликованной в субботу.
"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода "Мегатекс" в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в документе.
Также в ройссийском ведомстве уточнили, что в районе Николаева за сутки ВКС России уничтожили более 300 украинских военных и иностранных наемников, а также 35 единиц тяжелого вооружения.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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