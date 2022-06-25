https://uz.sputniknews.ru/20220625/vrach-eto-samaya-chastaya-prichina-golovokrujeniya--25627832.html

Врач: это самая частая причина головокружения

Врач: это самая частая причина головокружения

При головокружении стоит обратить внимание на давление

2022-06-25T08:00+0500

2022-06-25T08:00+0500

2022-06-25T08:00+0500

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врач

мнение эксперта

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Давление – самая частая причина головокружения, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Об этом сообщает радио Sputnik.Головокружение может сигнализировать о пониженном или повышенном давлении.Если человек никогда не страдал от головокружения, то ему стоит выпить лекарство, нормализирующее давление. При частых случаях необходимо обратиться к врачу.Врач подчеркивает, что отказ от своевременного обследования может привести к опасному для жизни падению.Читайте также:Что происходит с организмом в жаруКак определить инфаркт по ощущениям во рту

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врач, мнение эксперта