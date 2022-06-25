Врач: это самая частая причина головокружения
© Pixabay / Stock SnapГоловная боль
© Pixabay / Stock Snap
Причин для головокружения может быть много, но обратить особое внимание стоит на артериальное давление.
Давление – самая частая причина головокружения, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Об этом сообщает радио Sputnik.
Головокружение может сигнализировать о пониженном или повышенном давлении.
"Одной из причин головокружений могут быть колебания артериального давления. При быстром перепаде с высокого давления на низкое может возникать такого рода недомогание. Также само по себе высокое артериальное давление может стать причиной головокружения", – объяснил кардиолог.
Если человек никогда не страдал от головокружения, то ему стоит выпить лекарство, нормализирующее давление. При частых случаях необходимо обратиться к врачу.
"Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему",- уточняет Серебрянский.
Врач подчеркивает, что отказ от своевременного обследования может привести к опасному для жизни падению.
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