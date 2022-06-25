Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220625/vrach-eto-samaya-chastaya-prichina-golovokrujeniya--25627832.html
Врач: это самая частая причина головокружения
Врач: это самая частая причина головокружения
При головокружении стоит обратить внимание на давление
2022-06-25T08:00+0500
2022-06-25T08:00+0500
это интересно
врач
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21363380_0:54:1201:729_1920x0_80_0_0_b827c0a56dc1c02825a3e650f6c694d9.jpg
Давление – самая частая причина головокружения, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Об этом сообщает радио Sputnik.Головокружение может сигнализировать о пониженном или повышенном давлении.Если человек никогда не страдал от головокружения, то ему стоит выпить лекарство, нормализирующее давление. При частых случаях необходимо обратиться к врачу.Врач подчеркивает, что отказ от своевременного обследования может привести к опасному для жизни падению.Читайте также:Что происходит с организмом в жаруКак определить инфаркт по ощущениям во рту
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21363380_78:0:1121:782_1920x0_80_0_0_6e3f1ffa99e5a8a5a4c15c30100f658c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач, мнение эксперта

Врач: это самая частая причина головокружения

08:00 25.06.2022
© Pixabay / Stock SnapГоловная боль
Головная боль - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.06.2022
© Pixabay / Stock Snap
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Причин для головокружения может быть много, но обратить особое внимание стоит на артериальное давление.
Давление – самая частая причина головокружения, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Об этом сообщает радио Sputnik.
Головокружение может сигнализировать о пониженном или повышенном давлении.
"Одной из причин головокружений могут быть колебания артериального давления. При быстром перепаде с высокого давления на низкое может возникать такого рода недомогание. Также само по себе высокое артериальное давление может стать причиной головокружения", – объяснил кардиолог.
Если человек никогда не страдал от головокружения, то ему стоит выпить лекарство, нормализирующее давление. При частых случаях необходимо обратиться к врачу.
"Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему",- уточняет Серебрянский.
Врач подчеркивает, что отказ от своевременного обследования может привести к опасному для жизни падению.
Читайте также:
Что происходит с организмом в жару
Как определить инфаркт по ощущениям во рту
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0