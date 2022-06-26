https://uz.sputniknews.ru/20220626/delegatsiya-agentstva-po-vneshney-migratsii-posetila-krasnodarskiy-kray-25641693.html

Делегация Агентства по внешней миграции посетила Краснодарский край

Делегация Агентства по внешней миграции посетила Краснодарский край

В рамках визита члены узбекистанской делегации встретились с представителями государственной инспекции труда и миграционного центра Краснодарского края - подробности в нашем материале.

2022-06-26T10:42+0500

2022-06-26T10:42+0500

2022-06-26T10:42+0500

общество

делегация

агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана

краснодарский край

инспекция

труд

миграция

центр

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ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Делегация Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана находится с визитом в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.Известно, что в рамках визита члены делегации встретились руководством Государственной инспекции труда Краснодарского края, где стороны обсудили защиту прав узбекистанцев и расширение сотрудничества с потенциальными работодателями края. Также они ознакомились с деятельностью многофункционального миграционного центра региона и узнали о предоставляемых в центре услугах и условиях, созданных для граждан Узбекистана.Помимо этого, представители агентства побеседовали с узбекистанцами, посещающими миграционный центр, и тщательнее изучили проблемы получения временной работы и ВНЖ в России. Сотрудники агентства дали соответствующие рекомендации соотечественникам.Читайте также:Представители Агентства по внешней миграции встретились с российской компаниейДелегация Агентства по внешней миграции посетила Астраханскую область

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делегация, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана, краснодарский край, инспекция, труд, миграция, центр