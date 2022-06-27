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График движения поездов изменился из-за жары

График движения поездов изменился из-за жары

"Узбекские железные дороги" ограничили скорость движения всех поездов из-за жары.

2022-06-27T15:13+0500

2022-06-27T15:13+0500

2022-06-27T15:13+0500

туризм

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" ограничили скорость движения всех поездов из-за наступившей жары на территории страны, сообщил в понедельник информационный центр компании.До этого Узгидромет заявил, что в ближайшие дни температура воздуха в республике поднимется до плюс 42 градусов, а на юге страны — до плюс 45 градусов. В ряде районов ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком."В такую жару температура железнодорожного полотна, его стальных частей будет значительно выше. В целях обеспечения безопасности движения, руководство АО O'ztemiryo'lyo'lovchi ( "дочка" "Узбекских железных дорог" – ред.) сообщает об ограничении скорости движения поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.Компания предупредила об изменении графика движения всех поездов местного и международного сообщений. По правилам эксплуатации железной дороги, скорость движения поездов снижается, если температура рельсов превышает 50 градусов Цельсия. В настоящий момент железнодорожники проводят ежедневные дополнительные обходы путевого хозяйства, проводятся замеры температуры рельсов, добавили в компании.В Узбекистане период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси). По данным Узгидромета, в начале июля в Узбекистане установилась жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45 градусов.Читайте также:Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-АтаРесторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото

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узбекистан, поезд, расписание, жара, скорость