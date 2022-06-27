https://uz.sputniknews.ru/20220627/grafik-dvijeniya-poezdov-izmenilsya-iz-za-jary-25689808.html
График движения поездов изменился из-за жары
График движения поездов изменился из-за жары
"Узбекские железные дороги" ограничили скорость движения всех поездов из-за жары.
2022-06-27T15:13+0500
2022-06-27T15:13+0500
2022-06-27T15:13+0500
туризм
узбекистан
поезд
расписание
жара
скорость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25363346_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f13fad716b7efd9ba9afefdedc3016c7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" ограничили скорость движения всех поездов из-за наступившей жары на территории страны, сообщил в понедельник информационный центр компании.До этого Узгидромет заявил, что в ближайшие дни температура воздуха в республике поднимется до плюс 42 градусов, а на юге страны — до плюс 45 градусов. В ряде районов ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком."В такую жару температура железнодорожного полотна, его стальных частей будет значительно выше. В целях обеспечения безопасности движения, руководство АО O'ztemiryo'lyo'lovchi ( "дочка" "Узбекских железных дорог" – ред.) сообщает об ограничении скорости движения поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.Компания предупредила об изменении графика движения всех поездов местного и международного сообщений. По правилам эксплуатации железной дороги, скорость движения поездов снижается, если температура рельсов превышает 50 градусов Цельсия. В настоящий момент железнодорожники проводят ежедневные дополнительные обходы путевого хозяйства, проводятся замеры температуры рельсов, добавили в компании.В Узбекистане период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси). По данным Узгидромета, в начале июля в Узбекистане установилась жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45 градусов.Читайте также:Запускается международный автобусный рейс из Ташкента до города Чолтон-АтаРесторан и шахматы: начал курсировать пассажирский поезд "Ташкент — Волгоград" — фото
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/10/25363346_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a806d0262e6b14aee943058af5a5e2e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, поезд, расписание, жара, скорость
График движения поездов изменился из-за жары
Компания предупредила об изменении графика движения всех поездов местного и международного сообщений.
ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. АО "Узбекские железные дороги" ограничили скорость движения всех поездов из-за наступившей жары на территории страны, сообщил в понедельник информационный центр компании.
До этого Узгидромет заявил, что в ближайшие дни температура воздуха в республике поднимется до плюс 42 градусов, а на юге страны — до плюс 45 градусов. В ряде районов ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
"В такую жару температура железнодорожного полотна, его стальных частей будет значительно выше. В целях обеспечения безопасности движения, руководство АО O'ztemiryo'lyo'lovchi ( "дочка" "Узбекских железных дорог" – ред.) сообщает об ограничении скорости движения поездов", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Компания предупредила об изменении графика движения всех поездов местного и международного сообщений.
"Просим учесть пассажиров, что поезда будут прибывать в пункты назначения с опозданием", - отметили в инфоцентре.
По правилам эксплуатации железной дороги, скорость движения поездов снижается, если температура рельсов превышает 50 градусов Цельсия. В настоящий момент железнодорожники проводят ежедневные дополнительные обходы путевого хозяйства, проводятся замеры температуры рельсов, добавили в компании.
В Узбекистане период с 25 июня до 5 августа является самым жарким в году. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси).
По данным Узгидромета, в начале июля в Узбекистане установилась жаркая погода с температурой воздуха на 5−7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны — до 45 градусов.