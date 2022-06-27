https://uz.sputniknews.ru/20220627/kak-izmenitsya-pamyatnik-shote-rustaveli-v-tashkente--25680193.html

Как изменится памятник Шоте Руставели в Ташкенте

Как изменится памятник Шоте Руставели в Ташкенте

Появилась информация о демонтаже памятника Руставели

2022-06-27T12:06+0500

2022-06-27T12:06+0500

2022-06-27T12:06+0500

культура

памятник

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Информация о демонтаже памятника Шоте Руставели, появившаяся в социальных сетях, не имеет никакого отношения к действительности. Скульптуру действительно собираются временно убрать, однако только на время работ по благоустройству с улицей Руставели. Об этом сообщило Агентство культурного наследия при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана.После окончания работ монумент вернут на прежнее место, а также поднимут на высоту 50 сантиметров. Объект культурного наследия при этом не потеряет своей оригинальности, подчеркнули в агентстве.Шота Руставели – грузинский поэт XII века, автор поэмы "Витязь в тигровой шкуре", которая считается одним из величайших произведений грузинской литературы. Памятник Руставели в Ташкенте появился в 1987 году. Автором монумента стал советский скульптор, Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро.Читайте также:The Guardian включила узбекскую книгу в список лучших детских изданийВ Узбекистане выпустят книгу об узбекском наследии в Татарстане

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памятник