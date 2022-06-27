https://uz.sputniknews.ru/20220627/norov-opytnye-jurnalisty-voydut-v-ekspertnuyu-gruppu-pri-mid-uzbekistana-25697700.html

Норов: опытные журналисты войдут в экспертную группу при МИД Узбекистана

Норов: опытные журналисты войдут в экспертную группу при МИД Узбекистана

МИД Узбекистана планирует и дальше укреплять сотрудничество с местными и иностранными представителями СМИ, заявил Владимир Норов.

2022-06-27T17:40+0500

2022-06-27T17:40+0500

2022-06-27T17:40+0500

общество

владимир норов

мид узбекистана

журналист

сми

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. При Министерстве иностранных дел Узбекистана планируют создать специальную экспертную группу, состоящую из опытных журналистов, которые специализируются на освещении внешней политики. Об этом в понедельник во время выступления, посвящённого Дню работников печати и средств массовой информации, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Владимир Норов.По словам дипломата, в ведомстве и дальше планируют укреплять сотрудничество с местными и иностранными представителями СМИ, а также поддерживать тех из них, кто активно освещают события и доносят до широкой общественности открытую и прагматичную политику государства.Также в своем выступлении он подчеркнул, что профессия журналиста очень почетная и ответственная одновременно. Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Узбекистана особо выделил, что роль журналистов в донесении достоверной и оперативной информации о событиях в стране и мире постоянно растет.Читайте также:

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владимир норов, мид узбекистана, журналист, сми