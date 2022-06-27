https://uz.sputniknews.ru/20220627/sbornaya-uzbekistana-po-txekvondo-zanyala-pervoe-mesto-na-cha-25689733.html

Сборная Узбекистана по тхэквондо заняла первое место на ЧА

Сборная Узбекистана по тхэквондо заняла первое место на ЧА

В Южной Корее завершился чемпионат Азии по тхэквондо WT.

2022-06-27T15:35+0500

2022-06-27T15:35+0500

2022-06-27T15:35+0500

спорт

узбекистан

сборная

чемпионат азии

южная корея

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Узбекистанские тхэквондисты заняли первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии, опередив по количеству медалей южнокорейских спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.Так, Шухрат Салаев, выступавший в весовой категории до 80 кг, завоевал золото, в финале одержав победу над серебряным призёром Токио-2020 Солихом Эль Шарабати из Иордании.Первый раунд был на счету узбекистанского тхэквондиста. тогда как второй ушел к иорданскому спортсмену. В решающем отрезке времени, несмотря на отставание 0:5, Салаев сумел собраться и решил судьбу поединка в свою пользу со счетом 8:7. Победу тхэквондист из Узбекистана заработал двухочковым броском в последние две секунды поединка.Таким образом, на счету сборной Узбекистана четыре золотые, одна серебряная и две бронзовых награды. Представители мужской сборной заняли первое место в общекомандном зачете, опередив хозяев соревнований. Так, команда Узбекистана впервые в истории чемпионата Азии завоевала сразу четыре медали высшего достоинства.Читайте также:

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