https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistan-voshel-v-top-5-po-medalyam-na-turnire-bolshogo-shlema-po-dzyudo-25674905.html
Узбекистан вошел в топ-5 по медалям на турнире "Большого шлема" по дзюдо
Узбекистан вошел в топ-5 по медалям на турнире "Большого шлема" по дзюдо
В Улан-Баторе завершился турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.
2022-06-27T10:17+0500
2022-06-27T10:17+0500
2022-06-27T10:17+0500
спорт
узбекистан
медаль
дзюдо
турнир
турнир "большого шлема"
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо завершила свое участие в турнире серии "Большого шлема" в Монголии с четырьмя медалями. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Так, в последний день соревнований Давлат Бобонов, выступающий в весовой категории до 90 кг, завовевал серебряную медаль в поединке против российского спортсмена Михаила Игольникова, чемпиона юношеских Олимпийских игр 2014 года.Бобонов заработал 350 рейтинговых очков для участия в парижской Олимпиаде в 2024 году. Данный результат выведет узбекского дзюдоиста в лидеры мирового рейтинга.Таким образом, спортсмены сборной Узбекистана заняли пятую строчку итогового медального зачета турнира в Монголии. В копилке сборной одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые награды.Лидером финального рейтинга стала Россия: всего на ее счету девять медалей, пять из которых — высшего достоинства. На втором месте расположилась Япония с семью медалями (четыре золотых), затем Монголия — всего 11 медалей, две из которых высшего достоинства, а за ней Израиль, чьи спортсмены на этом турнире заработали 6 наград, одна из которых — золотая.Читайте также:Келдиёрова стала двукратной чемпионкой "Большого шлема" по дзюдоПрезидент поручил превратить дзюдо в массовый вид спорта
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узбекистан, медаль, дзюдо, турнир, турнир "большого шлема"
Узбекистан вошел в топ-5 по медалям на турнире "Большого шлема" по дзюдо
В Улан-Баторе завершился турнир серии "Большого шлема" по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
Сборная Узбекистана по дзюдо завершила свое участие в турнире серии "Большого шлема" в Монголии с четырьмя медалями. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Так, в последний день соревнований Давлат Бобонов, выступающий в весовой категории до 90 кг, завовевал серебряную медаль в поединке против российского спортсмена Михаила Игольникова, чемпиона юношеских Олимпийских игр 2014 года.
Бобонов заработал 350 рейтинговых очков для участия в парижской Олимпиаде в 2024 году. Данный результат выведет узбекского дзюдоиста в лидеры мирового рейтинга.
Таким образом, спортсмены сборной Узбекистана заняли пятую строчку итогового медального зачета турнира в Монголии. В копилке сборной одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые награды.
Лидером финального рейтинга стала Россия: всего на ее счету девять медалей, пять из которых — высшего достоинства. На втором месте расположилась Япония с семью медалями (четыре золотых), затем Монголия — всего 11 медалей, две из которых высшего достоинства, а за ней Израиль, чьи спортсмены на этом турнире заработали 6 наград, одна из которых — золотая.