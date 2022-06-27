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https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-17-medaley-na-chempionate-azii---foto-25683219.html
Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото
Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото
Спортсменки из Узбекистана показали самый высокий результат в групповом упражнении в программе с лентами и мячами.
2022-06-27T13:49+0500
2022-06-27T13:49+0500
спорт
гимнастика
узбекистан
чемпионат азии
спортсмен
медаль
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала шесть золотых и три серебряных награды в заключительный день континентального первенства в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.В последний день соревнований гимнастка Тахмина Икромова выиграла первые местав в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а Сабина Ташкенбаева завоевала серебряную награду в выступлении с мячом.Гимнастки сборной Узбекистана в групповом упражнении с тремя лентами и двумя мячами продемонстрировали самый высокий результат среди спортсменок континента. Еще две золотых награды завовевали представительницы молодежной сборной: Эвелина Аталянц показала лучший результат в программе с булавами, а Валина Савадян - с лентой. В групповом упражнении с мячами узбекистанские гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала.Таким образом, на счету сборной Узбекистана по художественной гимнастике десять золотых, пять серебряных и две бронзовых медали чемпионата Азии.Читайте также:
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гимнастика, узбекистан, чемпионат азии, спортсмен, медаль

Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото

13:49 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Спортсменки из Узбекистана показали самый высокий результат в групповом упражнении в программе с лентами и мячами.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала шесть золотых и три серебряных награды в заключительный день континентального первенства в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
В последний день соревнований гимнастка Тахмина Икромова выиграла первые местав в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а Сабина Ташкенбаева завоевала серебряную награду в выступлении с мячом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Гимнастки сборной Узбекистана в групповом упражнении с тремя лентами и двумя мячами продемонстрировали самый высокий результат среди спортсменок континента.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Еще две золотых награды завовевали представительницы молодежной сборной: Эвелина Аталянц показала лучший результат в программе с булавами, а Валина Савадян - с лентой. В групповом упражнении с мячами узбекистанские гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Таким образом, на счету сборной Узбекистана по художественной гимнастике десять золотых, пять серебряных и две бронзовых медали чемпионата Азии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.06.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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