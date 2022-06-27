https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistanskie-gimnastki-zavoevali-17-medaley-na-chempionate-azii---foto-25683219.html

Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото

Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото

Спортсменки из Узбекистана показали самый высокий результат в групповом упражнении в программе с лентами и мячами.

2022-06-27T13:49+0500

2022-06-27T13:49+0500

2022-06-27T13:49+0500

спорт

гимнастика

узбекистан

чемпионат азии

спортсмен

медаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25684395_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_65f346d04e8338db63301afe90a25054.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала шесть золотых и три серебряных награды в заключительный день континентального первенства в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.В последний день соревнований гимнастка Тахмина Икромова выиграла первые местав в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а Сабина Ташкенбаева завоевала серебряную награду в выступлении с мячом.Гимнастки сборной Узбекистана в групповом упражнении с тремя лентами и двумя мячами продемонстрировали самый высокий результат среди спортсменок континента. Еще две золотых награды завовевали представительницы молодежной сборной: Эвелина Аталянц показала лучший результат в программе с булавами, а Валина Савадян - с лентой. В групповом упражнении с мячами узбекистанские гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала.Таким образом, на счету сборной Узбекистана по художественной гимнастике десять золотых, пять серебряных и две бронзовых медали чемпионата Азии.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гимнастика, узбекистан, чемпионат азии, спортсмен, медаль