Узбекистанские гимнастки завоевали 17 медалей на чемпионате Азии - фото
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Спортсменки из Узбекистана показали самый высокий результат в групповом упражнении в программе с лентами и мячами.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Сборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала шесть золотых и три серебряных награды в заключительный день континентального первенства в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
В последний день соревнований гимнастка Тахмина Икромова выиграла первые местав в упражнениях с обручем, мячом и булавами, а Сабина Ташкенбаева завоевала серебряную награду в выступлении с мячом.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Гимнастки сборной Узбекистана в групповом упражнении с тремя лентами и двумя мячами продемонстрировали самый высокий результат среди спортсменок континента.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Еще две золотых награды завовевали представительницы молодежной сборной: Эвелина Аталянц показала лучший результат в программе с булавами, а Валина Савадян - с лентой. В групповом упражнении с мячами узбекистанские гимнастки поднялись на вторую ступень пьедестала.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
Таким образом, на счету сборной Узбекистана по художественной гимнастике десять золотых, пять серебряных и две бронзовых медали чемпионата Азии.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаСборная Узбекистана по художественной гимнастике завоевала 6 золотых и 3 серебряные медали в заключительный день континентального первенства в Таиланде.
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