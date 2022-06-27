https://uz.sputniknews.ru/20220627/shaxnoza-mirziyoeva-zaschitila-kandidatskuyu-dissertatsiyu-v-sankt-peterburge-25687204.html
Шахноза Мирзиёева защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге
Шахноза Мирзиёева защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге
Защита проходила в российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.
2022-06-27T14:31+0500
2022-06-27T14:31+0500
2022-06-27T22:59+0500
общество
кандидат
москва
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Шахноза Мирзиёева в минувший четверг защитила кандидатскую диссертацию в российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.По словам Мирзиёевой, подготовка к данному событию шла четыре года. Тему для научной работы она выбрала следующую: "Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан".Так, диссертационный совет педуниверситета им. А.И. Герцена "за разработку научной задачи, теоретическое обоснование и внедрение в практику педагогических средств содействия развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных учреждений" решил присудить Мирзиёевой ученую степень кандидата наук по специальности - общая педагогика, история педагогики и образования.Напомним: Шахноза Мирзиёева возглавляет Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана с 2019 года.Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.Известно, что при содействии Мирзиёевой было подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в стране.Читайте также:
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Шахноза Мирзиёева защитила кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербурге
14:31 27.06.2022 (обновлено: 22:59 27.06.2022)
Защита проходила в российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Шахноза Мирзиёева в минувший четверг защитила кандидатскую диссертацию в российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.
По словам Мирзиёевой, подготовка к данному событию шла четыре года. Тему для научной работы она выбрала следующую: "Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан".
Так, диссертационный совет педуниверситета им. А.И. Герцена "за разработку научной задачи, теоретическое обоснование и внедрение в практику педагогических средств содействия развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных учреждений" решил присудить Мирзиёевой ученую степень кандидата наук по специальности - общая педагогика, история педагогики и образования.
Напомним: Шахноза Мирзиёева возглавляет Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана с 2019 года.
Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.
Известно, что при содействии Мирзиёевой было подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в стране.