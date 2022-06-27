https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistanskaya-sbornaya-po-sportivnoy-borbe-shturmuet-chempionat-azii-25694689.html

Узбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии

Узбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии

В Бишкеке проходит континентальное первенство среди юношей и молодежи.

2022-06-27T16:58+0500

2022-06-27T16:58+0500

2022-06-27T16:58+0500

спорт

чемпионат азии

борьба

сборная

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Спортсменки юношеской сборной Узбекистана по греко-римской борьбе завоевывают призовые места на чемпионате Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Известно, что юниорское первенство Азии по спортивной борьбе проходит в Бишкеке. В нем участвуют юноши (до 17 лет) и молодежь (до 23 лет).Так, в субботу представительница узбекистанской сборной Актенге Кеунимжаева (-53 кг) стала чемпионкой Азии. На пути к чемпионсокму титулу она встретилась с соперницами из Казахстана, Индии, Кыргызстана и Монголии.Помимо этого, еще две спортсменки из Узбекистана завоевали бронзовые награды. Азода Эсбергенова (-68 кг) и Динора Рустамова (-65 кг) стали обладательницами третьих мест.Ранее в первый день чемпионата среди спортсменов до 23 лете еще четыре узбекистанских борца завоевали медали. Шермухаммад Шарибжонов (-60 кг) и Аброр Атабоев (-66 кг) завовевали награды высшего достоинства. Джахонгир Хамроев (-72 кг) и Дилшод Омонгельдиев (-77 кг) в решающем поединке уступили своим соперникам и завоевали серебряные медали.Читайте также:

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чемпионат азии, борьба, сборная