https://uz.sputniknews.ru/20220627/uzbekistanskaya-sbornaya-po-sportivnoy-borbe-shturmuet-chempionat-azii-25694689.html
Узбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии
Узбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии
В Бишкеке проходит континентальное первенство среди юношей и молодежи.
2022-06-27T16:58+0500
2022-06-27T16:58+0500
2022-06-27T16:58+0500
спорт
чемпионат азии
борьба
сборная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25695321_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_aaeea7fffc3197cf473ff9fbb738e164.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Спортсменки юношеской сборной Узбекистана по греко-римской борьбе завоевывают призовые места на чемпионате Азии. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета республики.Известно, что юниорское первенство Азии по спортивной борьбе проходит в Бишкеке. В нем участвуют юноши (до 17 лет) и молодежь (до 23 лет).Так, в субботу представительница узбекистанской сборной Актенге Кеунимжаева (-53 кг) стала чемпионкой Азии. На пути к чемпионсокму титулу она встретилась с соперницами из Казахстана, Индии, Кыргызстана и Монголии.Помимо этого, еще две спортсменки из Узбекистана завоевали бронзовые награды. Азода Эсбергенова (-68 кг) и Динора Рустамова (-65 кг) стали обладательницами третьих мест.Ранее в первый день чемпионата среди спортсменов до 23 лете еще четыре узбекистанских борца завоевали медали. Шермухаммад Шарибжонов (-60 кг) и Аброр Атабоев (-66 кг) завовевали награды высшего достоинства. Джахонгир Хамроев (-72 кг) и Дилшод Омонгельдиев (-77 кг) в решающем поединке уступили своим соперникам и завоевали серебряные медали.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/1b/25695321_72:0:1207:851_1920x0_80_0_0_61c3601d0c101dfd10ac697e6e62e2a3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чемпионат азии, борьба, сборная
Узбекистанская сборная по спортивной борьбе штурмует чемпионат Азии
В Бишкеке проходит континентальное первенство среди юношей и молодежи.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
Спортсменки юношеской сборной Узбекистана по греко-римской борьбе завоевывают призовые места на чемпионате Азии. Об этом сообщает пресс-служба
Национального Олимпийского комитета республики.
Известно, что юниорское первенство Азии по спортивной борьбе проходит в Бишкеке. В нем участвуют юноши (до 17 лет) и молодежь (до 23 лет).
Так, в субботу представительница узбекистанской сборной Актенге Кеунимжаева (-53 кг) стала чемпионкой Азии. На пути к чемпионсокму титулу она встретилась с соперницами из Казахстана, Индии, Кыргызстана и Монголии.
Помимо этого, еще две спортсменки из Узбекистана завоевали бронзовые награды. Азода Эсбергенова (-68 кг) и Динора Рустамова (-65 кг) стали обладательницами третьих мест.
Ранее в первый день чемпионата среди спортсменов до 23 лете еще четыре узбекистанских борца завоевали медали. Шермухаммад Шарибжонов (-60 кг) и Аброр Атабоев (-66 кг) завовевали награды высшего достоинства. Джахонгир Хамроев (-72 кг) и Дилшод Омонгельдиев (-77 кг) в решающем поединке уступили своим соперникам и завоевали серебряные медали.