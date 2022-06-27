https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-kakie-strany-bolshe-vsego-eksportiruet-uzbekistan-25677160.html

В какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товары

В какие страны чаще всего экспортируют узбекистанские товары

Госкомстат опубликовал данные за пять месяцев текущего года.

2022-06-27T10:41+0500

2022-06-27T10:41+0500

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экономика

экспорт

узбекистан

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал топ-10 стран-партнеров с лидирующей долей в экспорте республики с января по май текущего года.По данным ведомства, первое место занимает Китай с общей суммой экспорта $1 052 млн. Второе место — у России с показателем $939,4 млн, далее за ней идет Турция – $741,4 млн.Вторую тройку лидеров открывает Казахстан с $489 млн, затем следует Кыргызстан — $354 млн. Шестое место в списке лидеров стран-экспортеров занимает Афганистан — $307 млн.В заключительную четверку вошли: Таджикистан — $171 млн, Канада — $71 млн, Иран — $69 млн и Туркменистан — $63 млн.Узбекистан экспортирует промышленную продукцию, продукты питания, животных, химическую продукцию, минеральное топливо, смазочные материалы, машины, оборудование и многое другое.Ранее Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до $7,517 млрд. Россия вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:Куда Узбекистан экспортирует фрукты и овощиКуда с начала года Узбекистан экспортировал кондиционеры

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экспорт, узбекистан, госкомстат