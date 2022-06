https://uz.sputniknews.ru/20220627/v-ssha-nachalos-velikoe-rasxojdenie-25680739.html

В США началось "Великое расхождение"

Мина замедленного действия, заложенная Дональдом Трампом в бытность его президентом США, сработала.

Верховный суд, в который он протолкнул своих назначенцев, отменил конституционную норму о праве женщин на аборты. Теперь каждый штат применяет свои законы в этой чувствительной области, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Выглядит это, конечно, предельно странно. В мире нет федерации, где такой сложный вопрос решается, что называется, на местах. В федеративной Бразилии, к примеру, аборты запрещены на всей территории страны (за исключением случаев угрозы жизни матери или если зачатие произошло в результате изнасилования). В федеративных Индии, Канаде и России они разрешены — тоже на всей территории страны. Ну, представьте, что в наших кавказских регионах аборты внезапно запретят, а в Санкт-Петербурге вдруг разрешат на любом сроке. Как вообще такое возможно?Между тем в Соединенных Штатах все именно так сегодня и обстоит. "Красные" (республиканские) штаты замерли на низком старте, готовясь запретить аборты. "Синие" (демократические) штаты, наоборот, зовут женщин к себе и обещают им прерывание беременности без каких-то там глупых справок и обследований, просто по требованию.Неожиданное решение Верховного суда создало вакуум, в котором законы штатов стали превалировать над федеральными законами. Миллионы консервативных американцев это обстоятельство привело в полный восторг. Внезапно они ощутили свою свободу от федерального центра с его либеральной повесточкой. Аборты для них выглядят как первая ласточка. А ведь дальше консервативный Верховный суд вполне может взять и пересмотреть свои же решения насчет однополых браков и прав ЛГБТ. А еще были решения о расовой сегрегации, и их тоже вполне можно отменить. И понеслась."Правительство Штата должно иметь приоритет над федеральным правительством", — цитирует одного из отцов-основателей, четвертого президента США Джеймса Мэдисона консервативный политолог Джеймс Пинкертон, призывая "покончить с юридическим империализмом либералов". Он выражает мнение миллионов американцев, полагающих, что какие-то вопросы — типа объявления войны — еще можно отдать Белому дому, но большинство законов граждане каждого штата должны устанавливать для себя сами.Прямо на наших глазах Соединенные Штаты превращаются в Соединенные государства. Проблема, однако, в том, что эти "красные" и "синие" государства прямо противоположны по своим установкам. Они конфликтуют буквально по всем параметрам. И либеральная, и консервативная повестки радикализировались в них до предела.Принято решение уничтожить АмерикуВ "красных" штатах запрещают аборты, смену пола и пропаганду ЛГБТ в школах. В "синих" "разгуливают" трансгендеров и травят христиан. В "красных" вводят нечто вроде уроков патриотического воспитания. В "синих" навязывают школам "критическую расовую теорию" — откровенное издевательство над историей США. В "синих" сюсюкаются с нелегальными мигрантами, в "красных" их отстреливают. В "красных" любят Трампа и носят кепки MAGA, в "синих" за такую кепку свободно могут накостылять. И так во всем.Видный вашингтонский политтехнолог Майк Подхорзер констатирует: "На самом деле мы никогда и не были единой нацией. Мы похожи на превращенную в федерацию республику двух наций — "красной" нации и "синей" нации. Это не метафора, это географическая и историческая реальность".Интересно, что это тот самый Подхорзер, который всеми дозволенными и недозволенными средствами проталкивал в Белый дом Джо Байдена. Про его методы фальсификации выборов вышло в свое время целое расследование в журнале Time, охарактеризовавшем эту аферу как "заговор по спасению демократии". Мы о нем тоже писали.Однако с тех пор как Подхорзер при содействии лидеров Бигтеха "спас демократию", противостояние либералов и консерваторов в США только набрало обороты. Десятки миллионов проголосовавших за Трампа американцев никуда не делись. Более того, они озлобились, сплотились, проталкивают своих кандидатов в конгрессы штатов и явно нацелены на победу на промежуточных ноябрьских выборах. Республиканские штаты пользуются каждым случаем, чтобы заявить о своей независимости от Вашингтона и правящей Демпартии.Что интересно, линия раскола между "красными" и "синими" штатами проходит сегодня примерно там же, где она проходила накануне Гражданской войны. Тогда поводом конфликта, унесшего больше миллиона жизней, стало рабовладение. Сегодня подобным вопросом вполне может стать право на аборт. В информационном поле эти две темы сводят уже давно."Насильственное рождение ребенка есть рабство, — только что отозвалась на решение Верховного суда знаменитая канадская писательница Маргарет Этвуд, автор бестселлера "История служанки". — Сомневаюсь, что государство захочет обеспечить женщин всем необходимым, чтобы растить ребенка. Вместо этого оно прокрутит свой обычный трюк — заставить женщин рожать, а потом заставить их платить. И платить. И платить. Рабство, я же говорю..."Активисты Демпартии уже вовсю разрабатывают тему того, что главными жертвами отмены абортов в консервативных штатах станут бедные представительницы темнокожих нацменьшинств. Подопечные Демпартии банды нападают на клиники для беременных — на одной из них активистки написали: "Если аборты под угрозой, значит, вы тоже"."Пролайферы" отвечают на это массовыми митингами. Митинги перерастают в бунты, потасовки, уличные погромы. С обоих фронтов тема раскочегаривается всеми силами. Хотя если посмотреть на реальность, ситуация с искусственным прерыванием беременности в США отнюдь не критична. Число абортов снижается каждый год. Около 625 тысяч процедур за 2021-й — это вполне приличный для развитой страны уровень. Не сказать, чтобы прям проблема для 335-миллионной страны.Тем не менее демократы закатывают публичные истерики, а Байден с трагическим видом обвиняет Верховный суд в отмене конституционного права американского народа, словно забыв, что в 1982 году, будучи сенатором, голосовал как раз против конституционного права американок на аборт, предлагая оставить эту тему на усмотрение штатов. (Возможно, впрочем, он и правда забыл. Что взять с пожилого человека?)У Запада не осталось союзников против Путина и СиТрамп в это же время поздравляет соотечественников и науськивает "пролайферов" на "прочойсеров". Толпы людей бегают по улицам, воюя друг с другом по этому, в общем-то, не самому важному поводу.Невольно возникает вопрос: им что, больше заняться нечем? Инфляция бешеная, миллионы американцев уже сейчас недоедают, а что будет осенью? Но политический истеблишмент предпочитает раскочегаривать вопрос абортов, закрывая глаза на совершенно реальные и пугающие проблемы.Такое впечатление, что американские элиты подсовывают электорату разные фейковые раздражители, чтобы люди могли выпустить пар. Однако на фоне массового обнищания эта техника работает все хуже. Любой конфликт становится поводом для нового уличного противостояния между "красными" и "синими". Две нации Америки откровенно воюют друг с другом. Процесс "Великого расхождения", как пафосно называют его американские авторы, идет полным ходом.Аналитики уже просчитывают, как будут выглядеть две Америки. Двадцать пять "красных" штатов во главе с Техасом станут, по прикидкам The Atlantic, третьей экономикой мира после Китая. Семнадцать "синих" во главе с Калифорнией — второй. Восьми неопределившимся "фиолетовым" штатам придется выбирать, к кому присоединиться. А в целом все будет штатно, полагает автор статьи, творчески развивая концепцию Подхорзера о "двух нациях".Интересно, как быстро американские аналитики пришли к стадии "принятия". Еще несколько лет назад разговоры о сецессии считались чем-то неприличным. Это было "отрицание". Во время пандемии тему гражданской войны и близкого распада США принялись активно мусолить в СМИ, но общий месседж был таков, что это очень плохо. Все были на стадии "гнева". А сегодня влиятельнейшее интеллектуальное издание страны пишет о распаде США как о чем-то абсолютно реальном и неизбежном и увлеченно подсчитывает плюсы и минусы.Смирились в конце концов. Только термин придумали поприятнее, а то сецессия звучала не очень, а сепаратизм — это вообще не про американцев, это только в третьем мире такое бывает. "Великое расхождение" — как звучит! Американцы все-таки замечательно умеют подавать все свои провалы. Разорение 1929 года — "Великая депрессия", обнищание 2007-го — "Великая рецессия". Голодомор 1930-х — "Новый курс" (New Deal), голод, грядущий этой осенью, — это уже "Зеленый курс" (Green Deal). Ну молодцы, чего скажешь.Европейцы зависли между экономией на гигиене и оспой обезьянВообще-то, Майк Подхорзер абсолютно непубличный человек. Текст про две нации — это отрывок из его аналитической записки, направленной куда-то в эмпиреи политической власти. Его внезапная публикация в The Atlantic выглядит как пробный шар, запущенный американским истеблишментом: если распад страны нельзя остановить, может, удастся его возглавить?Возможно, конечно, всякое. Вот только мрии насчет второй и третьей экономик мира партнерам стоит позабыть. Распад производственно-технологических цепочек, неизбежное падение доллара, голод и нищета, по сравнению с которыми наши 90-е будут выглядеть как санаторий, — вот и все, что принесет американцам "Великое расхождение". Но название красивое, конечно. Аплодируем стоя.

