https://uz.sputniknews.ru/20220627/vgik-obyavil-nabor-studentov-na-buduschiy-god--25697808.html
ВГИК объявил набор студентов на будущий год
ВГИК объявил набор студентов на будущий год
Подать документы во ВГИК можно до 15 июля.
2022-06-27T19:01+0500
2022-06-27T19:01+0500
2022-06-27T19:01+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. Филиал ВГИК в Ташкенте объявил набор на 2022-2023 учебный год, сообщает посольство России в Узбекистане.Прием документов продлится с 15 июня по 15 июля 2022 года. Перечень направлений подготовки, по которым ведется прием:Ташкентский филиал ВГИКа образован в 2021 году приказом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Университет готовит специалистов для кино и телевидения. На данный момент в нем учатся 62 студента, а в новом учебном году филиал примет около 200 учащихся.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Ранее стало известно, что Университет геологических наук (УГН) и Московский государственный институт имени М.В. Ломоносова (МГУ) объявили начало приема документов на программу бакалавриата по направлению "Геология (Геофизика)".Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.Читайте также:Джизакский филиал Казанского университета откроется уже в сентябреШахноза Мирзиёева защитила кандидатскую диссертацию в Москве
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вуз, россия, узбекистан
ВГИК объявил набор студентов на будущий год
Подать документы в филиал Всероссийского Государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова можно до 15 июля.
ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik.
Филиал ВГИК в Ташкенте объявил набор на 2022-2023 учебный год, сообщает посольство России в Узбекистане.
Прием документов продлится с 15 июня по 15 июля 2022 года. Перечень направлений подготовки, по которым ведется прием:
Ташкентский филиал ВГИКа образован в 2021 году приказом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Университет готовит специалистов для кино и телевидения. На данный момент в нем учатся 62 студента, а в новом учебном году филиал примет около 200 учащихся.
Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.
Ранее стало известно
, что Университет геологических наук (УГН) и Московский государственный институт имени М.В. Ломоносова (МГУ) объявили начало приема документов на программу бакалавриата по направлению "Геология (Геофизика)".
Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.
В настоящее время в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах обучается около 53 тыс. узбекистанцев.